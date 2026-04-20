Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:20

«Снижает мочевую кислоту на 20%»: Назван лучший продукт против подагры

Терапевт Сухарева: Вишня снижает мочевую кислоту на 20%

Обложка © GigaChat / Life.ru

Подагра зачастую свидетельствует о сердечно-сосудистых заболеваниях. Мочевая кислота повышается в совокупности с висцеральным ожирением, жировым гепатозом печени и артериальной гипертонией, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Ольга Сухарева. По её словам, в домашних условиях острую боль при подагре снять невозможно.

При возникновении недуга необходимо принять обезболивающее и обратиться к врачу. Среди народных средств эффективность в снижении уровня мочевой кислоты доказали только вишня и овощи, подчеркнула эксперт. Она рекомендовала брать вишню без косточки и делать смузи на кисломолочном продукте.

Амарант для кожи, чечевица от рака: Раскрыты чудодейственные свойства круп
«Вишня снижает мочевую кислоту на 20%», — отметила в интервью радио Sputnik научный обозреватель.

Поскольку молочные продукты, вишня и клетчатка (овощи) снижают мочевую кислоту, особенно хорошо работает именно сочетание вишни и молочки. В целом нужно прийти к более здоровому рациону, снизить вес и добавить физическую активность, спорт тоже снижает мочевую кислоту, но заниматься им можно только вне приступа, резюмировала медик.

Названы главные факторы риска «помолодевшего» инсульта
Ранее нарколог раскрыл главную опасность «безалкогольного» пива. По его словам, это чистый маркетинг: даже в дважды переработанном «нулевом» продукте содержится примерно полпроцента алкоголя, но рекламировать его можно свободно, в отличие от обычного спиртного.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar