«Снижает мочевую кислоту на 20%»: Назван лучший продукт против подагры

Подагра зачастую свидетельствует о сердечно-сосудистых заболеваниях. Мочевая кислота повышается в совокупности с висцеральным ожирением, жировым гепатозом печени и артериальной гипертонией, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Ольга Сухарева. По её словам, в домашних условиях острую боль при подагре снять невозможно.

При возникновении недуга необходимо принять обезболивающее и обратиться к врачу. Среди народных средств эффективность в снижении уровня мочевой кислоты доказали только вишня и овощи, подчеркнула эксперт. Она рекомендовала брать вишню без косточки и делать смузи на кисломолочном продукте.

«Вишня снижает мочевую кислоту на 20%», — отметила в интервью радио Sputnik научный обозреватель.

Поскольку молочные продукты, вишня и клетчатка (овощи) снижают мочевую кислоту, особенно хорошо работает именно сочетание вишни и молочки. В целом нужно прийти к более здоровому рациону, снизить вес и добавить физическую активность, спорт тоже снижает мочевую кислоту, но заниматься им можно только вне приступа, резюмировала медик.

Ранее нарколог раскрыл главную опасность «безалкогольного» пива. По его словам, это чистый маркетинг: даже в дважды переработанном «нулевом» продукте содержится примерно полпроцента алкоголя, но рекламировать его можно свободно, в отличие от обычного спиртного.