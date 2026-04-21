21 апреля, 07:20

Медитация, питание, сон: Названы полезные привычки для ментального здоровья

Эксперт Курлович рекомендовала проветривать комнату за час до сна

Обложка © freepik

Для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие, рассказала мастер отеля тишины Ольга Курлович. По её словам, здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.

«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды...» — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

«Не лекарство и не враг»: Названы полезные и опасные свойства клетчатки
Прогулки без маршрута помогают восстановить контакт с собой, а в тёплое время года полезно ходить босиком по траве или песку. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время даже в выходные. Устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Телефон лучше оставлять в другой комнате, а в освободившееся время можно порисовать, написать письмо от руки или просто посидеть у окна.

Также помогает медитация: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине. Творчество не требует мастерства, можно рисовать красками, лепить из глины, вести дневник без правил, главное не результат, а процесс. Физическая активность должна приносить радость: утренняя йога, плавание в тёплом бассейне или прогулки в активном темпе помогают почувствовать тело живым и гибким, резюмировала эксперт.

Спорт, бег и никакого пива: Мурашко озвучил амбициозный план по ЗОЖникам в России
Ранее диетолог назвал главные ловушки ЗОЖ, которые мешают сбросить вес. Кроме того, россиянам объяснили, как заставить себя соблюдать ЗОЖ.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Борис Эльфанд
