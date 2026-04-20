«Не лекарство и не враг»: Названы полезные и опасные свойства клетчатки

Популярная среди ЗОЖников клетчатка — это части растительной пищи, которые не перевариваются организмом, она необходима для регулировки работы кишечника, вывода холестерина и токсинов, а также для создания чувства сытости, рассказал учёный ПНИПУ Сергей Солодников. Среди негативных эффектов передозировки клетчатки он выделил стресс для кишечника, ведущий к вздутию, спазмам и болям.

Кроме того, клетчатка действует как сорбент, снижая всасывание железа, цинка, кальция и некоторых витаминов, а также может уменьшать эффективность антидепрессантов, гормональных средств и лекарств для щитовидной железы, поэтому между приёмом препаратов и продуктов с клетчаткой должно проходить около двух часов. При недостатке жидкости высокое потребление волокон грозит обезвоживанием и запорами, поэтому рекомендуется пить не менее полутора литров воды в сутки.

Особую осторожность стоит соблюдать при хронических заболеваниях: синдроме раздражённого кишечника, болезни Крона, язвенном колите, гастрите, язвенной болезни, а также после операций на ЖКТ. При диабете первого типа неучтённое действие клетчатки может вызвать резкое падение сахара в крови на фоне инсулинотерапии. Важна разумная умеренность: средняя доза для взрослых составляет 20–35 граммов в сутки, наращивать порцию нужно постепенно, по 2–5 граммов в день в течение нескольких недель.

«Клетчатка — не лекарство и не враг, а незаменимый компонент питания. Но при фанатичном подходе она превращается из друга в источник боли, дефицитов и лекарственных несовместимостей», — резюмировал собеседник URA.ru.