Россиянки бросились к косметологам за «кожей дельфина»: Состав, противопоказания, эффект

В России становится популярной косметологическая процедура под кодовым названием «кожа дельфина»: под воздействием корейского препарата, содержащего ботулинопептид, янтарную и гиалуроновую кислоты, лицо становится сияющим и глубоко увлажнённым. Клиники обещают пациенткам эффект за одну процедуру. Life.ru выяснил у косметолога Кристины Радиной, насколько безопасна новинка, учитывая, что в России у неё нет регистрационного удостоверения.

Сейчас действительно большим спросом и популярностью пользуется препарат Mesoten Aqualight, который создаёт эффект «кожи дельфина». Он имеет достаточно хороший состав, а его действие обусловлено тем, что он содержит одновременно и гиалуроновую кислоту, и ботулинопептид. То есть получается двойной эффект: увлажнение и разглаживание морщин. Кристина Радина Дерматолог, косметолог

По словам врача, компоненты этого препарата используются уже десятки лет, и в случае с «дельфиньей кожей» их просто «переупаковали» и сделали ребрендинг старой, знакомой косметологам фишки. Процедура даст комбо-эффект: благодаря гиалуроновой кислоте кожа напитывается, а ботулинопептид ещё и разгладит морщины, и вам не придётся делать две разные процедуры. Именно это сочетание и даёт эффект «кожи дельфина».

«Но «дельфинья кожа» проявляется только в момент процедуры. Потом всё равно всё немножко рассасывается, и кожа, скажем так, становится «человеческой», — добавила Радина.

При этом у препарата нет регистрационного удостоверения, однако врач верит, что процедура будет безопасна, если проводить её в клиниках с лицензией и у дипломированных врачей, убедившись, что вам вколят оригинал. Тем не менее не исключены и индивидуальные реакции.

Также у процедуры есть ряд противопоказаний: хронические заболевания в стадии обострения;

простудные заболевания;

период беременности и лактации;

кожные заболевания в стадии воспаления;

психические заболевания в стадии обострения;

эпилептический статус;

другие индивидуальные противопоказания, о которых вам сообщит врач после осмотра.

