Брови на вес золота: Куда уехать из Москвы, чтобы в 2026-м сэкономить на бьюти-процедурах

Весна — время перемен. Но за новый образ придётся заплатить, и в разных городах России суммы заметно отличаются. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова составила для Life.ru рейтинг самых дорогих городов по бьюти-услугам в 2026 году.

Исследователи сравнили базовый набор услуг: стрижку кончиков, окрашивание в один тон (8 раз в год), ботокс для волос (3 раза в год), маникюр с гель-лаком, архитектуру бровей и наращивание ресниц (ежемесячно). В выборку вошли шесть городов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

И вот какие результаты получили:

Первое место — Москва . Жительницам столицы поддержание внешнего вида обойдётся в среднем в 94,5 тысячи рублей в год.

Второе место — Екатеринбург : около 86,3 тысячи рублей.

Третье место — Краснодар: 86,2 тысячи рублей.

Чуть бюджетнее оказались Владивосток (83,9 тысячи рублей) и Новосибирск (79,5 тысячи). Следом идёт Санкт-Петербург (69,4 тысячи рублей в год) — разница с Москвой превышает 25 тысяч рублей.

Разница в стоимости услуг объясняется различиями в расходах на аренду помещений, используемые материалы и коммунальные услуги, включая электроэнергию. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

Также на цены влияют насыщенность рынка, уровень заработных плат мастеров и конкуренция. Например, в Краснодаре наблюдается нехватка салонов, предлагающих архитектуру бровей. Это привело к росту цен на эту услугу и повлияло на итоговое место города в рейтинге.

«Наиболее существенный разброс средних цен по городам выявлен именно на эту услугу — до 2,6 раза», — отметила эксперт.

Разброс цен на окрашивание волос достигает двух раз, на маникюр с гель-лаком — 77%, на наращивание ресниц — около 33%, на ботокс для волос — 40%, на стрижку — 42%.

По данным за 2025 год, спрос на бьюти-услуги рос медленнее из-за тренда на естественность, что также повлияло на выравнивание цен.

«Эти услуги остаются основными и обеспечивают стабильный доход салонам красоты. Однако из-за конкуренции разброс цен на базовые стрижки по регионам постепенно сокращается», — резюмировала Борисова.

