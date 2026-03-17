Блогеры и соцсети меняют детство: Почти четверть девочек тянется к косметике уже с 8 лет

Девочки в России начинают интересоваться косметикой всё раньше. Аналитики SOKOLOV BEAUTY провели опрос среди более чем 1200 родителей и выяснили, что влияние социальных сетей становится одной из главных причин обращать внимание на бьюти-средства.

При этом в 44% случаев разговор о косметике первыми начинают сами родители. Ещё у 27% опрошенных дочери самостоятельно просят купить им первые бьюти-средства.

В целом отношение взрослых к детской косметике довольно лояльное. Каждый пятый родитель положительно относится к её использованию ребёнком, а ещё 60% допускают периодическое применение различных средств.

Четверть респондентов считают оптимальным возрастом для начала использования косметики период с 8 до 11 лет. Ещё 23% называют возраст 11–13 лет, а каждый пятый — 13–15 лет.

Также выяснилось, что у трети опрошенных дети используют косметику только с разрешения родителей. Каждый пятый взрослый иногда сам предлагает дочери воспользоваться определёнными средствами, а у 15% девочек косметика используется регулярно.

Чаще всего родители позволяют детям пользоваться уходовой косметикой — об этом сообщили 34% респондентов. Ещё 29% покупают специализированную декоративную косметику для подростков, а 28% разрешают использовать отдельные средства из взрослой косметички. При этом у четверти девочек есть блеск для губ, а у 22% — гигиеническая помада.

Чаще всего использование косметики детьми поддерживают родители из Санкт-Петербурга (87%), Перми (86%) и Омска (85%). Меньше всего сторонников детского макияжа оказалось в Краснодаре (42%), Уфе (62%) и Тюмени (68%).

По словам руководителя направления SOKOLOV BEAUTY Марии Вериченко, популярность блогинга и социальных сетей заметно повлияла на интерес детей к декоративной косметике.

«Блогинг в последние пять лет сильно повлиял на интерес детей к косметике. Сейчас всё чаще увлечение декоративным макияжем у девочек начинается с 10–12 лет. Оптимальным возрастом для начала использования косметики считается 13–14 лет, а отдавать предпочтение стоит гипоаллергенным и некомедогенным средствам», — отметила эксперт.

Она добавила, что родителям важно внимательно изучать состав косметики, которую используют дети.

«Следует избегать агрессивных поверхностно-активных веществ, мощных антивозрастных компонентов, высокого содержания кислот, ретиноидов без назначения врача, а также спиртосодержащих средств, аллергенов и сильных отдушек», — подчеркнула Вериченко.

Согласно опросу, почти половина родителей (48%) тратят или планируют тратить на косметику для ребёнка от одной до двух тысяч рублей в месяц. Ещё треть готова выделять на такие покупки от двух до четырёх тысяч рублей, а 19% — до тысячи рублей.

