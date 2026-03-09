Учёный назвал витамины, которые вернут бодрость и снимут хандру после зимы

Зима может серьёзно сказаться на самочувствии человека: короткий световой день, холод, снижение физической активности и бедный витаминный состав овощей и фруктов постепенно истощают организм. Кандидат медицинских наук, специалист в области элементологии и эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный рассказал Life.ru, какие дефициты чаще всего возникают зимой и как восстановить силы.

Короткий световой день запускает целую цепочку изменений в организме. Люди продолжают питаться так же, как и раньше, однако обмен веществ замедляется, а в продуктах становится меньше полезных микронутриентов. В результате ухудшается самочувствие и появляется склонность к набору веса. Андрей Скальный Кандидат медицинских наук, специалист в области элементологии, эксперт АНО НИИ Функционального питания

Часто возникает дефицит «солнечного» витамина D, а также снижается уровень йода. Щитовидная железа начинает работать менее активно, что дополнительно замедляет обмен веществ. С этим связаны зимняя усталость, апатия и снижение настроения.

Нехватка солнечного света может вызывать раздражительность, сонливость и подавленное настроение. На работу мозга и обмен нейромедиаторов также влияют микроэлементы — марганец и медь. Не менее важны магний и железо.

Зимой дефициты отражаются и на состоянии кожи. Недостаток меди, марганца и кремния снижает её эластичность, а нехватка витаминов A и D, а также калия, цинка, селена и йода может приводить к сухости и повышенной чувствительности кожи.

«Прежде чем обращаться к косметологу, стоит проверить уровень витаминов и микроэлементов и восстановить баланс в организме», — советует эксперт.

Отопление, сухой воздух в помещениях, перепады температуры и потение под тёплой одеждой увеличивают расход электролитов. Поэтому важно следить за балансом калия, магния, кальция и натрия.

Кроме того, зимой овощи и фрукты нередко долго хранятся или проходят термическую обработку, из-за чего часть витаминов разрушается. Тепличные продукты также содержат меньше полезных веществ и больше воды.

Скальный рекомендует обратить внимание на уровень витаминов D, B12, B9 и C — именно они часто связаны с хронической усталостью и снижением энергии.

Для восполнения витамина D полезно включить в рацион жирную рыбу, яйца, печень, сливочное масло и жирный творог. Витамин B12 содержится в печени, яйцах и красном мясе. Источники витамина B9 — листовые зелёные овощи, бобовые, цитрусовые, грецкие орехи, семена подсолнечника, ягоды, авокадо и злаки.

Эксперт также отметил, что дополнительным источником легкоусвояемого белка могут стать пептиды. Они помогают транспортировать микроэлементы в организме и поддерживают процессы восстановления. Особенно полезны гидролизаты пептидов для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, так как они легче усваиваются.

