Время не ждёт: Невролог объяснил, почему раннее движение после инсульта лечит, а покой калечит

Очень часто родственники пациента после инсульта говорят одну и ту же фразу: «Пусть он пока полежит, наберётся сил». Это кажется логичным. Мы привыкли, что при болезни помогает покой. Но с инсультом эта логика работает наоборот. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук, Медицинский директор клиники ранней реабилитации «Три сестры» Антон Клочков.

«Во время инсульта нарушается кровоснабжение части мозга. Сосуд может быть закупорен тромбом, сужен или повреждён при кровоизлиянии. В результате участок мозга перестаёт получать кислород. Часть нейронов погибает почти сразу, но вокруг очага есть зона так называемой пенумбры — «полутени». Это клетки, которые ещё живы, но находятся в крайне уязвимом состоянии. Если вовремя вмешаться, их можно сохранить. Поэтому время при инсульте — главный ресурс», — уточняет эксперт.

Если пропустить первые часы, исчезает возможность растворить тромб или провести другое сосудистое вмешательство. Если проходит больше суток, значительная часть нейронов в зоне пенумбры погибает из-за продолжающейся гипоксии. А если пациент просто лежит несколько дней без активной медицинской помощи и ранней реабилитации, начинают развиваться осложнения: падает сосудистый тонус, появляется выраженная слабость, повышается риск пролежней и пневмоний. Неврологический дефицит закрепляется и становится новой нормой.

«Поэтому современная медицина рассматривает реабилитацию не как этап «после лечения», а как его часть. Фактически — как продолжение терапии инсульта», — пояснил специалист.

Главный принцип — начинать как можно раньше и работать командой. В реабилитации участвуют врач, физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог и другие специалисты. Их задача — не просто проводить отдельные процедуры, а выстроить единый план восстановления. У каждого пациента свои цели: кому-то важно снова самостоятельно одеваться, кому-то — выйти на улицу, кому-то — вернуться к работе.

Даже если реабилитация проходит дома, она должна быть организована профессионально. Команда специалистов оценивает состояние пациента, формирует программу занятий и регулярно пересматривает её вместе с семьёй.

При этом полная неподвижность как раз вредна. В безопасном объёме пациенту важно менять положение тела, учиться садиться и вставать с поддержкой, пробовать говорить, выполнять простые бытовые действия — чистить зубы, расчёсываться, одеваться. Эти, на первый взгляд, простые активности запускают восстановительные механизмы мозга.

«Поэтому главный вывод очень простой: при инсульте бездействие увеличивает масштаб повреждения. А самое эффективное лечение — это ранняя, правильно организованная реабилитация», — заключил врач.

