Цена ошибки — жизнь: Врач рассказал, кто чаще всего травится суррогатами и попадает в реанимацию

Употребление некачественного алкоголя остаётся серьёзной проблемой, последствия которой далеко не всегда ограничиваются тяжёлым похмельем. За понятием «суррогат» скрывается реальная угроза, способная привести к серьёзным поражениям организма. Во время общения с Life.ru врач-нарколог, психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский объяснил, что такое суррогатный алкоголь и кто в группе риска.

Суррогатный алкоголь — это любые спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для употребления в качестве напитка. Это могут быть технические жидкости, растворители, бытовая химия, аптечные и медицинские спирты. В отличие от легального алкоголя, такие продукты не проходят контроль как пищевые. Их состав может включать токсичные примеси и спирты, которые организм воспринимает не как напиток, а как яд. Антон Рудковский Врач-нарколог, психиатр клиники «Алкоспас»

Главная угроза кроется не столько в высокой концентрации спирта, сколько в наличии метанола, изопропилового спирта и других соединений. При попадании внутрь они вызывают тяжёлую интоксикацию, поражение центральной нервной системы, острую печёночную недостаточность и необратимое повреждение зрительного нерва. Это состояние специалисты классифицируют уже не как похмелье, а как токсическое отравление.

Эксперт выделил четыре основные группы, представители которых чаще всего оказываются в реанимации после употребления фальсифицированной продукции. Самую многочисленную категорию составляют люди с уже сформированной алкогольной зависимостью.

«При абстинентном синдроме мозг требует этанол как способ снять внутреннее напряжение. Если доступ к обычному алкоголю ограничен — по цене или по ситуации — человек может использовать любые доступные спиртосодержащие жидкости. В этом случае речь идёт не о поиске удовольствия, а о попытке уменьшить физический дискомфорт», — отмечает специалист.

Вторая группа — люди в состоянии острого психологического кризиса. Сильный стресс, утрата, социальная изоляция повышают риск импульсивных решений. В попытке «заглушить» эмоциональную боль человек может употребить опасный продукт, не оценивая реальный риск.

Третья группа — подростки и молодые люди. Здесь играет роль недостаточная информированность, групповое давление, желание усилить эффект или экспериментировать. Иногда человек просто не понимает, что именно он употребляет.

Четвёртая группа — люди, которые используют алкоголь как способ саморегуляции тревоги или внутреннего напряжения. При отсутствии контроля и знаний о составе продукта риск токсического отравления возрастает.

Особую опасность представляет метанол, который метаболизируется в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие мозг и зрительный нерв. Отравление может проявляться резким ухудшением зрения, судорогами, потерей сознания и развитием комы. Даже при своевременной помощи возможны тяжёлые осложнения.

Даже при наличии этанола, но при нарушении технологии производства, нагрузка на печень и нервную систему может быть критической. Организм просто не успевает переработать токсические вещества.

«Суррогатный алкоголь — это не «редкая история» и не исключение. Это ситуация, которая возникает там, где есть сочетание зависимости, кризиса и отсутствия контроля за качеством продукта. И реанимация в таких случаях — это результат именно токсического поражения, а не случайного невезения», — продолжил собеседник Life.ru.

Как подчеркнул Рудковский, понимание того, кто находится в группе риска, необходимо не для стигматизации, а для профилактики. Потому что в вопросе суррогатного алкоголя цена ошибки измеряется не дискомфортом, а жизнью.

Запой — это не «сорвался» и не «перебрал». Это состояние, при котором мозг работает в режиме нейрохимического сбоя. И каждый такой эпизод — не бытовая история, а шаг в сторону прогрессирующего поражения.