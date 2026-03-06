Мозг в режиме перегрева: Нарколог — о том, что реально происходит с человеком во время запоя

Запой — это не «сорвался» и не «перебрал». Это состояние, при котором мозг работает в режиме нейрохимического сбоя. И каждый такой эпизод — не бытовая история, а шаг в сторону прогрессирующего поражения центральной нервной системы, рассказал Life.ru врач-нарколог, психиатр клиника «Алкоспас» Антон Рудковский.

«Алкоголь — психоактивное вещество. Его часто отделяют от наркотиков только потому, что он легален, но по механизму действия это тот же класс веществ: он вызывает зависимость, формирует абстинентный синдром, имеет смертельную дозу и разрушает социальные связи. Разница лишь в том, что алкоголь культурно одобрен — и потому опасность его системно недооценивается», — предупреждает эксперт.

Во время запоя в мозге происходит ключевой сбой — нарушается баланс между тормозной и возбуждающей системами. В норме их работа уравновешена: одни механизмы «разгоняют» нервную систему, другие — «тормозят». Алкоголь временно усиливает торможение, создавая ощущение расслабления. Но организм быстро адаптируется и снижает собственную выработку естественных «тормозов».

Когда уровень алкоголя падает, тормозная система оказывается ослабленной, а возбуждающая — чрезмерно активной. Возникает состояние хронического перевозбуждения: тревога, тремор, скачки давления, бессонница, внутреннее напряжение, которое невозможно игнорировать. Это не «плохое настроение». Это нейрохимический перегрев.

И в этот момент человек пьёт уже не ради удовольствия. Он пьёт, чтобы на время убрать мучительное состояние внутреннего шторма. Алкоголь на короткое время снижает возбуждение — затем дисбаланс возвращается, и требуется новая доза. Так формируется замкнутый круг, где каждая следующая порция усиливает нарушение. Параллельно страдают зоны мозга, отвечающие за рациональные решения и самоконтроль. Поведение всё меньше определяется логикой и всё больше — импульсами. Именно поэтому при запоях человек может разрушать отношения, карьеру, репутацию и при этом объективно не справляться с остановкой. Вопрос здесь не в морали и не в «силе воли», а в том, что система контроля ослаблена. Антон Рудковский Врач-нарколог, психиатр клиника «Алкоспас»

Алкогольная зависимость развивается постепенно. Сначала растёт толерантность — требуется всё больше алкоголя для прежнего эффекта. Затем формируется стадия, при которой психологический и физический комфорт возможен только в состоянии интоксикации. Трезвость начинает восприниматься как дискомфорт. На поздних этапах развиваются тяжёлые органические изменения — когнитивное снижение, деменция, поражения внутренних органов.

Отдельный миф — идея «очистить организм» после запоя. Тяжёлое состояние связано не с «грязной кровью», а с нейромедиаторным перекосом в мозге. Пока не восстановлен баланс между возбуждением и торможением, риск повторного срыва остаётся высоким.

Особенно опасна бытовая практика «опохмелиться». С точки зрения нейробиологии это закрепление зависимости: мозг получает подтверждение, что единственный способ снять дискомфорт — новая доза алкоголя. Так патологическая схема закрепляется и становится устойчивой.

«Алкогольная болезнь мозга — не метафора. Это состояние, при котором нарушается работа систем регуляции, самоконтроля и эмоциональной стабильности. Запой — это проявление уже сформированного нейрохимического дисбаланса, а не случайная ошибка. И главный вопрос здесь не в количестве выпитого. Главный вопрос — сколько таких эпизодов выдержит мозг, прежде чем изменения станут необратимыми», — заключил специалист.

