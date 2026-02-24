Где пьют «по-северному», а где выживают на пиве: Нарколог нашёл аномалии на Алкогольной карте России

Подмосковье оказалось в числе лидеров по потреблению вина, Карелия и Балтика — по пиву, а северные регионы — по крепкому алкоголю. Что стоит за такой «алкогольной картой» страны — культурные привычки или банальная экономика? Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе Life.ru объясняет: в северных регионах исторически сформировался так называемый «северный тип употребления», когда это крепкий алкоголь в больших количествах.

По его словам, статистика считает объёмы в пересчёте на чистый спирт, поэтому регионы, где предпочитают крепкие напитки, автоматически выходят в лидеры.Эксперт подчёркивает, что Север — в том числе Якутия, ЯНАО, ЕАО — традиционно демонстрирует высокие показатели именно из-за предпочтения крепкого алкоголя

Еврейская автономная область всегда в лидерах, потому что да, вот такой северный тип употребления: они налегают на крепкое, и в пересчете на человека в литрах получаются очень большие цифры Василий Шуров нарколог

Что касается Подмосковья, Шуров скептически относится к версии о формировании «винной культуры».

«Я сильно сомневаюсь, что у нас выросло какое-то поколение винной культуры, гурманов», — признаётся собеседник Life.ru.

По его мнению, дело скорее в доступности: вино и пиво сейчас стоят недорого, а иногда их цена сопоставима с бутылкой минералки. Поэтому потребление растёт не из-за гастрономического интереса, а из-за финансовых причин.

Балтийские регионы и Карелия, которые показывают высокие показатели по пиву, эксперт связывает не столько с традициями пивоварения, сколько с системой сбыта и ценой. По его словам, пиво зачастую оказывается выгоднее крепкого алкоголя: при покупке большими объёмами потребитель получает сопоставимое количество этанола дешевле, чем в бутылке водки.

Шуров считает, что ключевой фактор — экономический. В регионах с невысокими доходами население чаще выбирает более доступный по цене алкоголь. Кроме того, лицензирование и ассортимент в магазинах тоже влияют на структуру продаж: лёгкий алкоголь представлен шире, чем крепкий. В итоге «алкогольная карта» России, по мнению эксперта, отражает не столько вкусы и традиции, сколько уровень доходов, доступность продукции и ценовую политику.

