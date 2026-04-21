Назван способ сохранить «съедающиеся» с возрастом губы без посещения хирургов и инъекций

«Губы съедаются» — фраза знакомая, но смешного в ней мало. С возрастом эта зона теряет объём и выразительность. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с Life.ru объяснила, почему это происходит и как замедлить процесс.

«Пик объёма губ приходится на подростковый возраст — примерно на 16 лет. После этого начинается постепенное снижение содержания коллагена — белка, который отвечает за упругость тканей», — пояснила Осман.

Каждый год уровень коллагена уменьшается примерно на 1%, что неизбежно ведёт к потере объёма. Однако коллаген — не единственный фактор.

После 40 лет снижается уровень эстрогенов, из-за чего ухудшается увлажнённость кожи. Подкожная жировая ткань истончается, мышцы вокруг рта ослабевают, а уровень гиалуроновой кислоты падает. Совокупность этих факторов приводит к постепенному «съеданию» губ.

Внешние факторы также усугубляют ситуацию. Агрессивная косметика со спиртом сушит кожу, ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, ускоряя старение. Потеря зубов или изменение прикуса могут привести к западению губ и изменению их формы. Обезвоживание организма напрямую влияет на тургор кожи.

Что делать тем, кто не хочет прибегать к инъекциям? Собеседница Life.ru советует начать с регулярного увлажнения. Бальзамы с гиалуроновой кислотой, витамином Е, маслами жожоба, кокоса или ши помогают поддерживать оптимальный уровень влаги, питают и смягчают кожу губ.

«Упражнения для мышц рта, или фейсфитнес, помогают укрепить мышцы вокруг рта, улучшить контур губ и слегка увеличить их объём», — отметила Осман.

Подойдут простые упражнения — например, «уточка» или удержание небольшого предмета губами.

Важную роль играет питание и питьевой режим. Рацион должен включать источники коллагена (желатин, бульоны, рыбу, морепродукты), витамины А, Е и С, а также полезные жиры. Важно выпивать достаточное количество воды для поддержания гидратации.

Для быстрого визуального эффекта можно использовать пламперы — блески с раздражающим эффектом (ментол, имбирь, экстракт перца). Они усиливают приток крови к губам и создают эффект объёма на 1–2 часа, однако могут вызывать аллергические реакции.

Современная косметология предлагает и более деликатные инъекционные методы, направленные не на увеличение объёма, а на улучшение качества кожи.

«Биоревитализация губ — это процедура, при которой препараты гиалуроновой кислоты вводятся в поверхностные слои кожи для её увлажнения и восстановления. Бьютификация — это комплексный подход, позволяющий сохранить естественную форму губ, делая их более выразительными», — резюмировала Мадина Осман.

