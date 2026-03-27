«Взгляд в пустоту» и поджатые губы: в Сети спорят о новом «лице поколения Z»

В американских соцсетях и медиа обсуждают новый якобы модный жест — так называемый «Gen Z pout». Так называют выражение лица с чуть поджатыми губами и отстранённым взглядом, которое всё чаще замечают у молодых звёзд на фото, пишет The New York Times.

Этот образ уже связали с Лили-Роуз Депп, Рэйчел Сеннотт и Арианой Гринблатт. Одни считают, что такая манера помогает выглядеть холодно, стильно и «неприступно», другие откровенно высмеивают её.

Сама тема быстро разошлась по TikTok и другим площадкам, где любое движение молодых людей легко превращают в «микротренд поколения». При этом не все согласны, что речь вообще идёт о чём-то реально массовом.

Некоторые зумеры признаются, что замечали такой ракурс и у себя на снимках, хотя специально никого не копировали. По их словам, подобная мимика может появляться просто как привычка перед камерой.

Обсуждаемый стиль уже сравнили с «duck face», который был популярен в 2010-х. Но нынешняя версия выглядит менее нарочито и больше строится на равнодушном, почти отсутствующем выражении.

Авторы, пишущие о цифровой культуре, считают, что подобные ярлыки хорошо работают в алгоритмах: они вызывают споры, собирают реакции и заставляют людей проверять, подходит ли тренд именно им.

Есть и другое объяснение: молодёжь всё чаще смотрит на себя через экран и начинает разбирать по частям даже самые мелкие особенности внешности. На этом фоне любое выражение лица быстро становится предметом общего обсуждения.

Некоторые собеседники издания полагают, что дело может быть и в попытке выглядеть менее «старательно», чем миллениалы в соцсетях. Парадокс в том, что такой якобы небрежный вид, как оказалось, тоже требует усилий.

