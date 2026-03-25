«Можем жить лучше, но не дольше»: Почему зумеры и альфа-поколение оказались «морально старыми»

Человечество мечтает о радикальном продлении жизни, но, возможно, упирается в биологический потолок, обойти который не так просто. Политический психолог, кандидат наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин объяснил, почему погоня за долголетием может оказаться тупиковой.

По словам эксперта, в книге Ахарона Зореа «В поисках источника молодости» отмечается, что человечество пока не достигло потолка по средней продолжительности жизни, но подошло к границам максимальной биологической. Даже при устранении болезней организм остаётся подчинён базовым ограничениям — клеточному старению, износу систем и законам биологии. Это означает, что мы можем жить лучше, но не обязательно жить радикально дольше.

«Именно поэтому решение вопроса продления жизни на 40–50 лет звучит немного фантастично. Современная медицина воздействует в основном на симптомы и причины смерти, но не на сам механизм старения как целостного процесса. Клетки имеют предел деления, а попытки его обойти сопряжены с риском онкологии», — пояснил Вафин в комментарии RuNews24.Ru.

Эксперт добавил, что старение — многослойный процесс: генетический, метаболический, экологический и даже социальный. Отсутствие единой причины означает отсутствие универсального решения. Реальный прогресс сегодня выражается не в скачке к 120–150 годам, а в постепенном увеличении продолжительности именно здоровой жизни.

Вафин также обратил внимание на расхождение между биологическим и психологическим возрастом. По его словам, современная антиэйджинг-культура строится на стремлении чувствовать и выглядеть молодым, но поколения зумеров и альфа, оставаясь биологически молодыми, часто демонстрируют черты моральной старости: повышенную тревожность, избегание риска, ориентацию на безопасность и комфорт. Молодость, заключил эксперт, становится внешней формой, но теряет внутреннюю динамику — волю к риску, преодолению трудностей и развитию.

Первые отчётливые клинические признаки старения, как правило, дают о себе знать после 60 лет, а затем их частота неуклонно растёт, о чём сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ. По её словам, у некоторых людей возрастные заболевания могут возникать и раньше этого рубежа — особенно при наличии факторов риска.