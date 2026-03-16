Центры здоровья в РФ начнут выявлять активаторы старения у населения

Российская система здравоохранения сделала шаг в сторону превентивной медицины: с этого года Центры здоровья получили новые функции по выявлению ранних изменений в организме. Речь идёт о диагностике механизмов, которые запускают процессы старения. Об этом на пленарной сессии форума «Здоровое общество» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт корреспондент Life.ru с места событий.

По словам главы ведомства, теперь граждане смогут узнать о потенциальных рисках, связанных с возрастными изменениями, на раннем этапе.

«Начиная с 2026 года, расширен перечень функций Центров здоровья для выявления изменений, которые могут привести к активизации механизмов старения», — подчеркнул Мурашко.

В своём выступлении министр также отметил уникальные достижения страны в области неонатального скрининга. Он напомнил, что Россия — единственное государство в мире, где новорождённых проверяют на 42 наследственных заболевания. При подтверждении диагноза дети сразу получают необходимое лечение, что позволяет предотвратить тяжёлые последствия и инвалидность.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ сообщила, что чаще всего первые выраженные клинические симптомы старения появляются после 60 лет, а затем их частота постепенно нарастает. У некоторых людей возрастные заболевания могут проявляться раньше, особенно при наличии факторов риска. В возрасте 75–80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность (несколько хронических заболеваний) и гериатрические синдромы — хрупкость, снижение памяти, падения, ухудшение слуха и зрения.