Назван возраст, в котором организм начинает стареть по-настоящему

В большинстве случаев первые выраженные клинические симптомы старения дают о себе знать после 60 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает», — сказала она.

По словам Ткачёвой, у части людей возраст-ассоциированные заболевания могут проявляться и раньше 60 лет, особенно при наличии факторов риска. В возрасте 75–80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность: несколько хронических заболеваний одновременно и гериатрические синдромы — хрупкость, снижение памяти, падения, ухудшение слуха и зрения.

Специалист подчеркнула, что именно в этот период качество жизни часто начинает снижаться. Ткачёва добавила, что формально пожилым считается возраст от 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут сильно отличаться от паспортного.

Ранее сообщалось, что люди, спящие менее 5–6 часов в сутки, демонстрируют более выраженные признаки фотостарения, снижение эластичности кожи и замедленное восстановление кожного барьера после воздействия ультрафиолета. Кожа хуже восстанавливается после стрессов и солнечного воздействия, что негативно сказывается на внешнем виде и молодости.