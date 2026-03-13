Если спите меньше 7 часов, то вас уже ждут эти 7 страшных болезней — проверьте себя прямо сейчас

13 марта отмечается Всемирный день сна. В честь этого события Life.ru решил напомнить, что недосып — это плохо. Не только потому, что утром тяжело встать, весь день ходите как зомби, а к вечеру готовы упасть и заснуть прямо на диване. А потому, что мало кто задумывается, а что происходит внутри организма, когда вы регулярно спите по пять часов вместо восьми. Ваше тело не просто устаёт — оно медленно разрушается. Мы изучили последние данные и выяснили: недостаток сна провоцирует развитие семи серьёзных заболеваний, о связи которых с бессонницей большинство людей даже не догадывается.

Сахарный диабет: когда организм перестаёт понимать сахар

Представьте: вы спите всего пять-шесть часов в сутки и думаете, что это нормально. А в это время ваш организм теряет способность правильно перерабатывать глюкозу. Люди, которые спят меньше семи часов, имеют в два раза больший риск получить диагноз «преддиабет» или диабет второго типа по сравнению с теми, кто высыпается. Причина кроется в гормональном сбое — недостаток сна нарушает нормальную работу гормонов, регулирующих уровень сахара в крови.

Гипертония: давление растёт вместе с недосыпом

Чем меньше вы спите, тем выше риск повышенного давления. Особенно уязвимы женщины и молодые люди — именно у них связь между недосыпом и гипертонией проявляется сильнее всего. А теперь внимание: те, кто спит четыре часа или меньше, имеют в два раза больший риск гипертонии по сравнению с семичасовым сном! Когда вы ночью скроллите ленту соцсетей вместо того, чтобы спать, ваши сосуды напрягаются, сердце начинает биться чаще, а давление ползёт вверх.

Болезни сердца: недосып бьёт по главному органу

Хроническое недосыпание связано с целым букетом факторов риска для сердца: нездоровый уровень холестерина, высокий уровень триглицеридов, повышенное давление. У людей, которые регулярно не высыпаются, в крови повышается уровень гормонов стресса и веществ, указывающих на воспаление — главного врага сердечно-сосудистой системы. Люди среднего возраста с проблемами со сном, включая менее шести часов ночного отдыха, имеют почти в три раза больший риск сердечных заболеваний.

Инфаркт и инсульт: апноэ сна как бомба замедленного действия

Апноэ сна — одна из частых причин плохого сна, при которой дыхание периодически останавливается на несколько секунд. Низкий уровень кислорода во время таких эпизодов повышает уровень гормонов стресса, что приводит к росту давления и частоты сердечных сокращений. Люди с умеренным или тяжёлым апноэ сна имеют в три раза больший риск инсульта. Вы храпите по ночам и периодически задыхаетесь? Это не просто неудобство для партнёра — это потенциальная угроза вашей жизни.

Ожирение: недосып заставляет толстеть

Когда вы мало спите, организм начинает вырабатывать больше грелина (гормона голода) и меньше лептина (гормона насыщения). Результат предсказуем: вы постоянно хотите есть, особенно тянет на сладкое и жирное. Организм пытается компенсировать нехватку энергии от недосыпа калориями из еды. Кроме того, усталость убивает мотивацию заниматься спортом. После бессонной ночи вы выберете диван и пиццу вместо спортзала и салата. Круг замыкается: недосып ведёт к перееданию, переедание — к ожирению.

Депрессия и тревожность: когда мозг не отдыхает

Те, у кого бессонница, имеют в четыре раза больший риск развития большой депрессии в течение следующих трёх лет по сравнению с теми, кто спит нормально. Проблемы со сном чаще предшествуют диагнозу депрессии и тревожных расстройств, а не наоборот. Когда мозг не получает достаточно времени для восстановления, он начинает давать сбои. Нарушается выработка серотонина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Хроническая усталость превращается в апатию, апатия... в депрессию.

Снижение иммунитета и либидо: организм отключает «лишние» функции

Когда вы постоянно недосыпаете, организм переходит в режим экономии ресурсов. Первыми под удар попадают «необязательные» системы — иммунная и репродуктивная. Чем меньше человек спит, тем ниже его половое влечение и тем чаще он болеет простудными заболеваниями. Ваше тело логично рассуждает: если нет сил на базовое восстановление, откуда взяться энергии на борьбу с вирусами или размножение? Вы превращаетесь в вечно больного человека без интереса к сексу. Как вам перспектива?

Для людей от 30 до 70 лет необходимое количество сна — семь часов. За это время организм успевает провести всю необходимую восстановительную работу. Особенно важна фаза глубокого сна, во время которой улучшается память, а мозг избавляется от токсинов. Когда вы недосыпаете, эта фаза сокращается или вообще не наступает. Помните: сон — это не роскошь и не потеря времени. Это инвестиция в ваше здоровье, которая окупается сторицей.