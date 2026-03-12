Как правильно выбирать куриные яйца: всё про категории, цвет и на что обращать особое внимание

Куриные яйца — один из самых привычных продуктов в холодильнике. Большинство россиян их покупают каждую неделю, добавляют в десятки блюд и редко задумываются о том, насколько качественный товар попал в корзину. Между тем на прилавках можно встретить яйца разной категории, срока хранения и даже степени свежести.

Иногда достаточно одного взгляда на упаковку, чтобы понять, стоит ли их брать. Но есть и менее очевидные детали: например, маркировка на скорлупе, внешний вид яйца или условия его хранения в магазине. В этом материале мы разберёмся, как выбирать куриные яйца правильно и на что стоит обратить внимание, чтобы не принести домой продукт сомнительного качества.

Куриные яйца: Какие бывают категории и в чём их отличия

Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

На упаковке куриных яиц можно увидеть разные буквы и цифры — С0, С1, С2 или, например, СВ. Это не случайные обозначения, а категории, которые помогают понять размер яйца. По сути, классификация строится на одном параметре — весе продукта.

В магазинах чаще всего встречаются следующие маркировки: СВ — столовые яйца высшей категории, самые крупные.

СО — отборные яйца, тоже довольно большие.

С1 — крупные яйца, именно их чаще всего покупают для повседневной готовки.

С2 — яйца среднего размера.

С3 — мелкие.

Также можно встретить обозначение «Д» — диетические яйца. Это не особая порода кур, а просто очень свежий продукт: такие яйца продают в первые дни после того, как их снесла курица.

Яйца какой категории считаются лучшими

Среди покупателей давно существует мнение, что чем крупнее яйцо, тем оно лучше. На самом деле это распространённый миф. Категория говорит лишь о размере, но не о качестве продукта.

Куда важнее другие факторы: чем кормят кур, в каких условиях они содержатся и как яйца перевозят и хранят после производства. Даже яйцо небольшой категории может быть гораздо качественнее крупного, если птица получала хороший корм и продукт правильно хранился.

Размер яйца чаще имеет значение в кулинарии. Например, в рецептах выпечки иногда важно точно соблюдать пропорции, поэтому там указывают определённую категорию.

Белые или коричневые — какие лучше

Фото © Freepik

Ещё один популярный вопрос: влияет ли цвет скорлупы на вкус или пользу. На самом деле — нет. Цвет зависит только от породы курицы: одни несут белые яйца, другие — коричневые.

То же самое касается цвета желтка. Часто можно услышать, что ярко-оранжевый желток у «домашних» яиц. Частично это связано с рационом птицы: у кур, которые питаются разнообразнее, желток действительно может быть насыщеннее. Но на птицефабриках также могут добавлять в корм специальные компоненты, которые делают цвет желтка более ярким.

Срок хранения куриных яиц

Когда вы берёте коробку с яйцами в магазине, важно смотреть не только на категорию. Важно проверить также дату сортировки или упаковки. Именно она показывает, когда яйца были проверены и отправлены на продажу. Чем ближе эта дата к моменту покупки, тем свежее продукт. В России столовые яйца могут храниться до 25 суток при комнатной температуре, а в холодильнике — до 90 суток. Но для вкуса и кулинарии лучше выбирать яйца, которым не больше 1–2 недель.

На какие маркировки смотреть на упаковке

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Категория и размер. На упаковке всегда указывается категория — СВ, СО, С1, С2 или С3. Это обозначает размер яйца, а не его качество. Например, С0 или СВ — крупные яйца, а С2 и С3 — более мелкие.

Маркировка производителя. Обязательно смотрите название производителя и адрес птицефабрики. Надёжные бренды всегда указывают эту информацию полностью. Если на упаковке почти нет данных о производителе, это повод насторожиться.

Наличие ветеринарной информации. На упаковке должны быть данные о ветеринарном контроле или сертификате безопасности. Это означает, что продукция прошла проверку и допущена к продаже.

Условия хранения. Хорошие производители указывают температуру хранения. Обычно это диапазон от 0 до +20 °C. Если яйца лежат в магазине вне холодильника, но на упаковке указано хранение только в холоде — лучше выбрать другую коробку.

Состояние самой упаковки. Обратите внимание и на внешний вид коробки. Она должна быть чистой, без влаги, пятен и трещин. Если упаковка повреждена, яйца внутри могли треснуть или испортиться.

Дополнительные отметки. Иногда на упаковке можно увидеть надписи вроде «фермерские», «деревенские», «обогащённые йодом» или «с повышенным содержанием омега-3». Такие пометки относятся скорее к маркетингу или особенностям корма птицы. Они не всегда означают, что яйца будут качественнее обычных.

Итог

Выбирая яйца в магазине, важно смотреть не только на категорию, но и на дату сортировки, условия хранения и информацию о производителе. Чем свежее продукт и чем надёжнее поставщик, тем выше шанс купить качественные яйца. Также стоит обратить внимание на состояние упаковки и целостность скорлупы. Помните: категория обозначает лишь размер яйца, а не его качество, поэтому главным ориентиром при покупке всегда остаётся свежесть и правильные условия хранения.