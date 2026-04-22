Поберегите сердце и психику: Врач назвал опасные последствия бесконтрольного приёма «гормона сна»

Популярные таблетки с мелатонином не так безобидны, как кажется. Врач-психотерапевт Леонид Третьяк предупредил, что добавка безопасна только при краткосрочном приёме. Долгое использование без назначения врача может навредить здоровью.

Мелатонин регулирует ритмы сна, но не лечит их причины, пояснил эксперт «Царьграду». При длительном приёме возможны сбои в работе сердца и риск депрессии. Особенно уязвимы подростки, которые ложатся спать поздно из-за гаджетов и пытаются «настроить» сон добавками.

Третьяк добавил, что исследования ещё не прошли независимую проверку. Данные основаны на назначениях, а не на фактическом приёме препарата. Мелатонин считают безопасным на один-два месяца, но долгосрочные эффекты изучены слабо.

Как подчеркнул медик, организм может перестать вырабатывать собственный мелатонин при регулярном приёме извне. Добавка не должна становиться ежедневной привычкой. Использовать её стоит только по назначению и в меру.

Кстати, простым и доступным средством для нормализации сна оказались бананы. Эффект наступает благодаря высокому содержанию калия. Он снижает риск ночных мышечных спазмов и помогает крепко до утра. А магний в составе успокаивает нервную систему.