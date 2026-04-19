«Цифровой закат» и синий свет: Чем грозит ночное залипание в смартфоне

Долгое использование смартфонов и планшетов по ночам перестало быть безобидной привычкой. Это превратилось в серьёзный фактор риска для глаз, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По словам специалиста, исследования подтверждают связь между таким поведением и развитием синдрома сухого глаза, близорукости и нарушением циркадных ритмов. Основной вред дают сразу несколько факторов: постоянное напряжение цилиарной мышцы, снижение частоты морганий на 60–70% и воздействие коротковолнового синего света.

Этот свет не только подавляет выработку мелатонина, сбивая биологические часы, но и может повреждать клетки сетчатки, отвечающие за центральное зрение, отметил врач.

Чтобы снизить риск, Казанцев рекомендовал соблюдать «цифровой закат» — убирать гаджеты за 1–2 часа до сна. Также полезно правило «20–20–20»: каждые 20 минут работы отрываться на 20 секунд и смотреть на объект в 6 метрах.

В вечернее время стоит включать «ночной режим» экрана, снижающий синий спектр. Яркость дисплея должна соответствовать освещению в комнате. Расстояние от глаз до телефона — не менее 30–40 см, до планшета или ноутбука — 50–70 см.

При симптомах сухости врач может назначить увлажняющие капли. А раз в год офтальмолога стоит посещать даже при отсутствии жалоб, подчеркнул Казанцев. Осознанное отношение к цифровым привычкам он назвал инвестицией в здоровье глаз на долгие годы.

