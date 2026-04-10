Вечерний перекус для сна: Почему банан — лучшее средство от мышечных спазмов и стресса
Пятый канал: Бананы помогают уснуть благодаря калию и магнию
Обложка © Life.ru
Банан — простой способ улучшить сон. Фрукт богат калием, который снижает риск мышечных спазмов и мешает просыпаться ночью. Магний в составе бананов расслабляет нервную систему. Особенно полезен фрукт людям старшего возраста.
Бананы рекомендуют включать в рацион как вечерний перекус, пишет Пятый канал. Также банан содержит витамин B6, клетчатку, калий, магний и витамин C. Эти вещества помогают справляться со стрессом, поддерживают иммунитет и улучшают состояние кожи.
Весной нам часто не хватает витаминов. Местные фрукты ещё не поспели, а импортные дорого стоят. Поэтому банан становится доступным способом поддержать организм. Life.ru собрал рецепты простых блюд и лайфхаки, чтобы напитать себя витаминами, укрепить иммунитет и наполниться энергией.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.