Цикл сбился? Life.ru узнал, когда это «просто стресс», а когда — сигнал болезни

Нерегулярность менструаций может возникать на фоне разных факторов — от психоэмоционального напряжения до эндокринных заболеваний. В одних случаях изменения носят временный характер, в других — указывают на сбои в работе организма, требующие диагностики. Об этом Life.ru рассказала эндокринолог-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Санджи-Горяева.

Менструальный цикл — это промежуток между первым днём одной менструации и началом следующей. В норме его продолжительность составляет от 24 до 38 дней, при этом допустимы незначительные колебания от цикла к циклу — до семи дней. О нерегулярности говорят в тех случаях, когда интервалы становятся непредсказуемыми, а сам цикл — слишком коротким или, наоборот, чрезмерно длинным. Наиболее частой причиной подобных изменений остаются гормональные нарушения. Они могут быть связаны с работой щитовидной железы, уровнем половых гормонов или функцией надпочечников. Наталья Санджи-Горяева Эндокринолог-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Значительное влияние оказывает и психоэмоциональное состояние. Хронический стресс, тревожные расстройства и депрессивные состояния способны нарушать гормональный баланс, что напрямую отражается на регулярности менструаций.

Существенное влияние оказывают и изменения массы тела — как резкое похудение, так и набор веса, особенно на фоне дефицитного питания. Дополнительным фактором могут становиться интенсивные физические нагрузки, особенно если они сопровождаются недостаточным поступлением калорий.

Также нельзя исключать и ряд заболеваний, включая синдром поликистозных яичников, эндометриоз и патологии щитовидной железы, которые нередко проявляются именно сбоями цикла.

«Игнорировать нерегулярный цикл опасно, поскольку он может быть ранним симптомом заболеваний, требующих своевременной диагностики и лечения. В частности, некоторые состояния, такие как поликистоз яичников, при отсутствии терапии могут привести к проблемам с фертильностью. А гормональные сбои в целом способны затруднять наступление беременности, что особенно важно учитывать женщинам, планирующим зачатие», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, постоянные нарушения цикла нередко становятся источником тревоги и эмоционального напряжения, что лишь усиливает проблему. В более широком смысле регулярный менструальный цикл является индикатором общего состояния здоровья, и любые отклонения могут отражать системные изменения в организме.

Нерегулярный цикл — это не просто временное неудобство, а важный сигнал, который требует внимания. При изменении длительности или характера менструаций важно обратиться к гинекологу, чтобы своевременно выявить причину и при необходимости скорректировать состояние.

Ранее Life.ru писал, что отечественные исследователи намерены создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Активация этого рецептора инициирует процесс старения клетки. Разработка ведётся Институтом биологии старения и медицины.