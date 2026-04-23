Андрогены, железо, щитовидка: Что проверять первым, если волосы сыпятся пучками

Жалобы на усиленное выпадение волос — одна из самых частых причин визита к трихологу. Важно помнить: выпадение — не самостоятельная проблема, а симптом. Чтобы лечение сработало, нужно понимать, какой именно механизм стоит за поредением. Анпилогова Екатерина Врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

У мужчин в большинстве случаев речь идёт об андрогенетической алопеции. Фермент 5 альфа редуктаза активнее превращает тестостерон в дигидротестостерон, из-за чего фолликулы в лобно теменной зоне сужаются, цикл роста сокращается, волосы истончаются и постепенно исчезают. У женщин процесс выглядит иначе: поредение идёт по всей голове, особенно по пробору, без резких залысин, но с потерей объёма.

У женщин андрогены тоже играют роль, но картина иная. Чаще всего волосы истончаются по всей голове, особенно по центральному пробору: стержни становятся более тонкими, объём «оседает», но резких лысин, как у мужчин, обычно нет. Запустить этот процесс могут как наследственность, так и гормональные сдвиги — синдром поликистозных яичников, надпочечниковая гиперандрогения, послеродовый период, пременопауза или резкая отмена гормональной контрацепции.

Даже при наследственной склонности к облысению ситуация редко развивается «сама по себе». Чаще есть провоцирующий фактор или их комбинация. 1. Хронический стресс Длительное повышение кортизола переводит множество фолликулов из фазы роста в фазу покоя. Через 2–3 месяца после тяжёлого события или длительного напряжения начинается диффузное, равномерное выпадение: волос на расчёске и в душе становится заметно больше, хотя кожа головы ещё выглядит нормально.

2. Дефицит железа и витамина D Недостаток железа (низкий ферритин) лишает фолликулы кислорода и «строительного материала» — рост замедляется, затем включается диффузное выпадение. Дефицит витамина D нарушает нормальную смену фаз роста и покоя. Без анализа крови выбирать добавки «на глаз» опасно: можно не попасть в цель или создать новый дисбаланс.

3. Эндокринные нарушения Гипотиреоз делает волосы сухими, ломкими, они истончаются и выпадают пучками, часто на фоне набора веса, чувства зябкости, сонливости. У женщин гиперандрогения проявляется одновременно кожей (акне, жирность), циклом и волосами (поредение на голове, усиленный рост на лице и теле) и требует совместной работы трихолога и эндокринолога/гинеколога.

4. Аутоиммунные процессы При очаговой (гнездной) алопеции иммунная система атакует фолликулы. Появляются идеально гладкие круглые участки без волос на голове, бороде или бровях. Это не «нервы» и не недостаток витаминов, а состояние, которое нуждается в целенаправленном лечении, а иногда и системной терапии.

5. Резкие диеты и дефицит белка При недостатке калорий и аминокислот организм перераспределяет ресурсы в пользу жизненно важных органов, а рост волос «отключает» первым. Жёсткие ограничения, несбалансированное веганство без контроля железа и B12, экстремальные кето режимы нередко приводят к ломкости и массовому выпадению.

Эксперт предупреждает, что народные раздражающие маски (перец, горчица) дают лишь кратковременное ощущение «прилива крови», но не влияют на гормоны, железо или иммунитет. «Лечебные» шампуни могут улучшить состояние кожи и слегка стимулировать кровообращение, но не заменяют системную терапию при андрогенетической или аутоиммунной алопеции.

Если волос остаётся в ладони при лёгком потягивании, а суточная потеря явно превышает привычную, это повод не для очередной банки витаминов, а для визита к врачу. Задача трихолога — не просто подобрать уход или предложить пересадку, а сначала разобраться с причиной: оценить тип выпадения по трихоскопии, проверить железо, витамин D, гормоны щитовидной железы и половые гормоны, при необходимости привлечь смежных специалистов.

