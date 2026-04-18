Снэпбэк, тату и борода: Зачем мужчины пересаживают волосы на лицо и нюансы процедуры

Мужчины всё чаще обращаются за пересадкой волос на лицо ради густой бороды и чёткого контура. Главный врач клиники по пересадки волос ФУЕ + ФУИ Татьяна Качанова рассказала Life.ru, что спрос на такие процедуры стабильно растёт. Она связывает это с модой на маскулинный образ и медицинскими показаниями.

Статистика моих консультаций за последние годы демонстрирует устойчивый рост числа пациентов, заинтересованных в пересадке волос на область бороды и бровей. Пациенты хотят сформировать густую бороду, скорректировать линию бакенбард или восстановить брови. Татьяна Качанова Главный врач клиники по пересадки волос ФУЕ + ФУИ

С одной стороны, это эстетический запрос. По словам эксперта, густая растительность на лице сегодня воспринимается как значимый элемент маскулинного образа. С другой стороны, существуют и медицинские показания, такие как посттравматические и послеоперационные рубцы в области подбородка и щёк, гипотрихоз (генетически обусловленная недостаточность роста) или неравномерный рост, не позволяющий сформировать эстетичный контур бороды.

«Как врач-трансплантолог, который более 16 лет занимается пересадками волос, я понимаю мотивацию пациентов, но моя задача — объяснить, что процедура требует не только желания, но и строгого клинического подхода. Тем более, когда вмешательство происходит на лице», — отмечает специалист.

Необходимо понимать, что современный стандарт — это метод, который подразумевает малоинвазивное извлечение отдельных фолликул или фолликулярных объединений из донорской зоны, которой выступает собственный затылок пациента. Такой способ изъятия исключает образование линейных и ожоговых рубцов и сокращает реабилитационный период, но требует от врача высокой точности и опыта. Так же постановка волос на лицо должна производится таким же малоинвазивным методом, путём проколов, чтобы исключить любое шрамирование кожи пациента. Сегодня таким методом является метод HFE.

Одним из ключевых этапов является предпроцедурное проектирование. По мнению врача, особое внимание стоит уделить дизайну будущей бороды с учётом анатомических особенностей лица пациента, типа кожи и естественного угла роста волос, который составляет примерно 10–15 градусов, чтобы конечный результат выглядел максимально физиологично.

Кроме того, пациент должен быть готов к тому, что окончательный результат оценивается не ранее чем через 7-10 месяцев. Сразу после процедуры неизбежен локальный отёк и гиперемия, через 2–4 недели наступает фаза потери пересаженных волос — это нормальный процесс адаптации фолликулов, и лишь спустя 3-4 месяца начинается активный рост.

Важно также обсудить возможный дискомфорт после вмешательства: временные парестезии, зуд, более длительная гиперемия. Наконец, выбор специалиста имеет критическое значение: врач должен не только в совершенстве владеть техникой трансплантации, но и честно оценивать ситуацию и донорский ресурс, не обещая невозможного. Трансплантация не создаёт новые волосы, а перераспределяет имеющиеся, поэтому реалистичное планирование — залог успешного результата.

Ранее сообщалось, что в России заметно вырос интерес мужчин к наращиванию волос и бороды. С начала 2026 года спрос на такие услуги увеличился на 20%. Для многих это быстрый способ скрыть аллопецию или переждать период лечения. Мастера связывают рост популярности с модой на ухоженный вид и проблемами выпадения волос. Наращивание рассматривают как альтернативу пересадке — менее травматичную и дающую мгновенный эффект. В Москве наращивание волос обходится в сумму от 40 до 120 тысяч рублей, бороды — от 25 до 70 тысяч. В Санкт-Петербурге цены ниже: волосы стоят от 30 до 90 тысяч рублей, борода — от 20 тысяч.