Само не вырастет: Лысеющие россияне бросились наращивать волосы и бороды

В России заметно вырос интерес мужчин к наращиванию волос и бороды — только с начала 2026 года спрос на такие услуги увеличился на 20%. Для многих это быстрый способ скрыть аллопецию, редкую бороду или переждать период лечения. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Наращивание волос у мужчин. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stylist.victoria.vorona

Мастера барбершопов и трихологических студий связывают рост популярности процедуры сразу с двумя факторами: модой на ухоженный внешний вид и проблемами выпадения волос. Всё чаще наращивание рассматривают как альтернативу пересадке — менее травматичную и дающую мгновенный визуальный эффект.

Рынок отреагировал оперативно: количество клиентов стабильно растёт, а сами процедуры стали более востребованными среди мужчин разных возрастов. Услуга позволяет замаскировать аллопецию, неравномерный рост бороды или временно решить проблему на период терапии. Стоимость остаётся высокой. В Москве наращивание волос обходится в сумму от 40 до 120 тысяч рублей, бороды — от 25 до 70 тысяч. В Санкт-Петербурге цены ниже: волосы стоят от 30 до 90 тысяч рублей, борода — от 20 тысяч.

Ранее стало известно, что в России за последние четыре года спрос на маникюр снизился на 40%, а услуги педикюра и бровистов также продолжают терять популярность. При этом рынок косметологии в целом демонстрирует рост, а россияне всё чаще выбирают массаж и процедуры, направленные на сохранение молодости и здоровья.