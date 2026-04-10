Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 15:15

«Пусть будет густо там, где видно»: Артемий Лебедев иронично отчитался о пересадке волос

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @temalebedev

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перенёс хирургическую операцию по пересадке волосяного покрова. Этой новостью он поделился в своём личном блоге в соцсетях.

«Пересадил немного волос с жопы на голову. Пусть будет густо там, где видно», — написал он.

На опубликованном фотоснимке отчётливо видно, что голова инфлюенсера плотно обмотана белой марлевой повязкой, закрывающей лоб и зону затылка. Блогер пошутил, что появление седины в бороде говорит и о появлении бесов в ребре. Именно этой знаменитой фразой он описал свой поступок.

Пластический хирург предупредил о возможных рисках при пересадке волос

Ранее сообщалось об увеличении спроса на пересадку волос у россиян. Известно, что с начала текущего года спрос на услугу увеличился на 20%. Для многих мужчин это быстрый способ скрыть аллопецию, редкую бороду или переждать период лечения.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar