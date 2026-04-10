«Пусть будет густо там, где видно»: Артемий Лебедев иронично отчитался о пересадке волос

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перенёс хирургическую операцию по пересадке волосяного покрова. Этой новостью он поделился в своём личном блоге в соцсетях.

«Пересадил немного волос с жопы на голову. Пусть будет густо там, где видно», — написал он.

На опубликованном фотоснимке отчётливо видно, что голова инфлюенсера плотно обмотана белой марлевой повязкой, закрывающей лоб и зону затылка. Блогер пошутил, что появление седины в бороде говорит и о появлении бесов в ребре. Именно этой знаменитой фразой он описал свой поступок.

Ранее сообщалось об увеличении спроса на пересадку волос у россиян. Известно, что с начала текущего года спрос на услугу увеличился на 20%. Для многих мужчин это быстрый способ скрыть аллопецию, редкую бороду или переждать период лечения.