В РФ создадут первый в мире препарат для блокировки гена, запускающего старение

Отечественные исследователи намерены создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Активация этого рецептора инициирует процесс старения клетки. Об амбициозной задаче рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на всероссийской выездной конференции в Саранске, организованной в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия».

«Перспективное направление — генная терапия старения: ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки, блокировка этого гена, напротив, способна продлить её молодость. На этом принципе сформулирована амбициозная задача — разработать первый в мире генотерапевтический препарат, целенаправленно блокирующий упомянутый рецептор. Направление опирается на передовые генетические технологии и представляет собой один из наиболее перспективных путей в борьбе со старением. Разработка ведётся Институтом биологии старения и медицины», — сообщил замминистра.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Конференция, посвящённая развитию медицины здорового долголетия, проходит в Саранске 23–24 апреля. В ней участвуют политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производители продуктов здорового питания, блогеры и более 300 врачей со всей страны. Участники обсудят трансформацию центров здоровья, профилактику возрастных заболеваний, внедрение инновационных медтехнологий, развитие нейротехнологий, геропротекторов, а также роль культуры, спорта, здорового рациона и медиа в укреплении здоровья граждан.

