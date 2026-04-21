21 апреля, 11:18

«Не имеет аналогов»: Российские врачи придумали способ, как победить гальванический синдром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения гальванического синдрома — состояния, возникающего из-за взаимодействия разнородных металлов в полости рта. Новый подход позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и лечить его без удаления имплантов и других конструкций.

Как пояснили специалисты Института стоматологии им. Е.В. Боровского Life.ru, при наличии во рту коронок, брекетов или имплантов из разных металлов может возникать электрогальванический процесс — слабый ток между конструкциями. Это способно вызывать жжение, сухость, кислый привкус, язвы и даже предраковые изменения слизистой. Главная проблема заключается в том, что симптомы гальванического синдрома схожи с другими заболеваниями, из-за чего диагноз часто ставится с опозданием. Новый метод решает эту задачу за счёт многоступенчатой диагностики.

«Диагностика состоит из трёх последовательных этапов», — рассказала профессор кафедры терапевтической стоматологии Ирина Макеева.

Сначала врачи выявляют гальванические пары металлических конструкций с помощью специального запатентованного прибора, измеряющего электрохимический потенциал. Затем определяют их активность, анализируя кислотность жидкости десневой борозды. Третий этап — тест на пассивацию, при котором оценивается реакция металлов на обработку сульфатсодержащими препаратами.

Исследования показали, что при такой обработке на поверхности металлов формируется защитная плёнка, снижающая или полностью устраняющая электрогальванические процессы. В результате исчезают или значительно ослабевают симптомы заболевания.

На этом эффекте и основано лечение: при положительной реакции пациенту назначают курс обработки полости рта специальными препаратами до полного устранения проявлений.

Ранее стало известно, что стоматология находится на пороге революции: учёные активно разрабатывают методы выращивания зубов из собственных клеток пациента, что может снять проблему отторжения имплантов. Как отмечает стоматолог-хирург, первые успешные эксперименты по выращиванию зубов у животных провели британские исследователи ещё в 2002 году.

Александра Мышляева
