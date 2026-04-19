Стоматолог предупредил о рисках «дешёвого» лечения корневых каналов зубов

Желание сэкономить на лечении корневых каналов может привести к повторным процедурам, осложнениям и более высоким расходам в будущем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог Генрик Антонян, специалист в области современной эндодонтии, малоинвазивных методик и работы под операционным микроскопом.

Скидки в стоматологии сами по себе не опасны, однако риск возникает, когда снижение цены сопровождается упрощением ключевых этапов лечения. Речь идёт о диагностике, изоляции зуба, обработке каналов и контроле качества их пломбирования.

Врач пояснил, что система корневых каналов имеет сложную структуру с множеством ответвлений, и даже небольшие упущения могут привести к сохранению инфекции внутри зуба. На первых этапах пациент может не ощущать проблем, однако со временем воспаление возвращается, и возникает необходимость повторного вмешательства.

Антонян отметил, что в современной эндодонтии особое значение имеет точность работы, а не скорость её выполнения. Для повышения качества лечения используются микроскопы и малоинвазивные протоколы, позволяющие контролировать каждый этап обработки каналов. По его словам, снижение стоимости часто связано с сокращением времени приёма и отказом от части технологических процедур.

Это может включать менее тщательную диагностику или неполную обработку каналов, что повышает риск осложнений. Отдельно специалист подчеркнул, что без достаточного увеличения врач может не заметить дополнительные каналы или инфицированные участки.

В результате возможны повторное воспаление, хронические очаги инфекции и даже потеря зуба с последующей имплантацией. Врач резюмировал, что наиболее затратным оказывается не первичное лечение, а исправление его последствий.

Ранее сообщалось, что основной причиной развития кариеса и заболеваний дёсен остаётся недостаточная или неправильная гигиена полости рта. Ключевое значение имеет не частота чистки зубов, а правильная техника и грамотно подобранные средства ухода.