Два раза в день — мало: Врач рассказал, как нужно чистить зубы, чтобы забыть дорогу к стоматологу

Главная причина кариеса и болезней дёсен — неправильная гигиена полости рта. Хирург-стоматолог, имплантолог, пародонтолог Роман Вольберг объяснил Life.ru, что секрет здоровых зубов кроется не в количестве чисток, а в правильной технике и подборе средств.

Вопрос не в том сколько, а как чистить зубы. Только ежедневный и бережный уход за полостью рта помогает добиться устойчивого эффекта, снизив риск развития кариозных поражений, гингивита и потемнения эмали. Кроме того, качественная и полноценная чистка зубов минимизирует время, проведённое в стоматологическом кресле. Роман Вольберг Хирург-стоматолог, имплантолог, пародонтолог

Сколько же раз в сутки чистить зубы? Норма — два раза в день: утром после пробуждения и вечером перед сном. Вечерняя чистка оказывает ключевое влияние, так как в ночной период создаются условия для быстрого размножения бактерий. Если на поверхности останется налёт, риск кариеса или воспаления дёсен очень велик.

«Самая главная чистка зубов — перед сном. Однако не стоит пренебрегать гигиеной в утреннее и дневное время. В течение дня достаточно полоскать рот после каждого приёма пищи, особенно, если ваш обед завершился сладким десертом», — советует эксперт.

Врач рекомендует выбирать щётку с мягкими густыми щетинками. Но даже качественная мануальная щётка очищает только две-три поверхности зуба из пяти. Для полноценного ухода нужно использовать монопучковую щётку и межзубные ёршики — они достают до труднодоступных участков: межзубного пространства, боковых поверхностей и задней части рта.

«Если пренебречь этим правилом, зубной налёт в труднодоступных областях будет быстро скапливаться, минерализоваться и затвердевать, что в дальнейшем может спровоцировать разрушение твёрдых и мягких тканей зуба», — предупреждает собеседник Life.ru.

Также важно использовать индикаторы налёта, например, таблетки или специальную пасту. Такие средства визуализируют налёт на поверхности зубов, окрашивая неочищенные области. Индикаторы зубного налёта полезны на начальных этапах обучения гигиене полости рта для улучшения навыков чистки. Это простое средство поможет понять, каким зонам нужно уделять особое внимание.

Что касается выбора зубной пасты: важно подобрать средство с правильной формулой. Повседневная зубная паста не должна содержать абразивы, жёсткие антисептики и пенообразующие вещества, в частности, лаурилсульфат натрия (SLS). Рекомендуется зубная паста с невысокой степенью образованности: с индексом 50–70 RDA.

При соблюдении правильной техники чистки мягкие, низкоабразивные пасты хорошо убирают скопление зубного налёта, не повреждая эмаль и десну. Этого достаточно для полноценной гигиены полости рта, а ежедневный уход сам по себе станет профилактикой таких стоматологических состояний, как образование зубного камня, кариес, пародонтит, воспаление дёсен и другие.

