Неприятный запах изо рта — не из-за желудка: Life.ru выяснил настоящего виновника в 90% случаев

Неприятный запах изо рта чаще всего связан не с желудком, а с проблемами в полости рта. Как рассказала Life.ru стоматолог-хирург клиники «Атрибьют» Мария Контребуц, в большинстве случаев источник галитоза находится именно там.

В подавляющем большинстве случаев, а это до 85–90%, источник неприятного запаха изо рта находится именно в полости рта, а не в желудке, как многие привыкли думать. Основная причина — анаэробные бактерии, которые разлагают белки из остатков пищи и выделяют летучие сернистые соединения. Если говорить о связи со стоматологическими проблемами, то чаще всего виновата банальная неудовлетворительная гигиена: например, налёт на языке может давать до 80% запаха. Мария Контребуц Стоматолог-хирург клиники «Атрибьют»

Свою роль играют кариес и старые пломбы, под которыми застревает пища, а также заболевания дёсен, когда в пародонтальных карманах скапливается налёт и запах становится откровенно гнилостным.

Ситуацию усугубляет сухость во рту. По словам эксперта, при недостатке слюны снижается естественное очищение слизистой и зубов. Аналогичные сложности могут возникать у людей, которые носят брекеты или протезы, но недостаточно тщательно за ними ухаживают. При этом заболевания желудка, на которые часто указывают пациенты, оказываются источником запаха значительно реже. Специалист пояснила, что гастроэзофагеальный рефлюкс может давать кислый или горький привкус, однако большинство подобных жалоб объясняется стоматологическими или лор-проблемами.

Поводом для обращения к врачу считается ситуация, когда запах сохраняется более двух недель, несмотря на идеальную домашнюю гигиену с использованием зубной нити и чисткой языка. Отдельного внимания требуют симптомы со стороны дёсен — кровоточивость, болезненность, отёк или появление подвижности зубов. Ещё одним сигналом может стать выраженная сухость слизистой. Также обращайте внимание на сопутствующие сигналы организма: изжога может указывать на рефлюкс, заложенность носа — на синусит, а специфический привкус ацетона или аммиака — на системные заболевания.

«Даже если запах просто мешает вам общаться и вызывает постоянный стресс, это уже весомый повод пройти объективную диагностику у специалиста. Главное правило: не пытайтесь самостоятельно «лечить желудок», пока не исключили проблемы в полости рта. Как правило, после качественного стоматологического лечения дыхание становится свежим за одну-две недели. И только если этого не произошло, мы начинаем прицельно искать другие, нестоматологические причины», — подытожила собеседница Life.ru.

