Не только насморк: Стоматолог объяснил, чем опасна весенняя аллергия для зубов

Насморк, зуд и покраснение глаз — известные симптомы аллергии на весеннее цветение, однако немногие знают, что она оказывает негативное влияние и на слизистую рта. Об этом Life.ru рассказал доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист, основатель и директор Стоматологического колледжа №1, глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко.

«Аллергический стоматит — это одна из форм реакции организма на аллергены. Стоматит может проявляться по-разному, например, вызывать отёк, сильный зуд и сухость во рту, что впоследствии способно привести к более серьёзным проблемам с зубами», — отмечает эксперт.

Снижение слюноотделения в период аллергии представляет серьёзную опасность, особенно на фоне заложенности носа, когда человек вынужден чаще дышать через рот. Недостаток слюны может стать причиной истончения эмали, скопления зубного налёта и, впоследствии, развития кариеса.

Если вы страдаете от аллергии, очень важно использовать дополнительные средства в уходе за зубами. Регулярная чистка не менее двух раз в день остаётся базой, однако её недостаточно для полноценного удаления вредоносных бактерий. Обычная зубная щётка не так эффективна при очищении труднодоступных участков рта, таких как межзубные промежутки. Для более тщательной гигиены этих зон необходимы специальные ёршики, которые помогают избавиться от налёта, или зубная нить.

Также можно жевать жвачку без сахара — она стимулирует выработку слюны, что помогает компенсировать сухость, вызванную аллергией. Слюна, в свою очередь, смывает часть бактерий, которые нередко становятся причиной кариеса, и обеспечивает естественную защиту эмали. И, конечно, не стоит пропускать плановые визиты к стоматологу — специалист сможет дать индивидуальные рекомендации по защите зубов и слизистой в период аллергии. Олесь Шевченко Доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист, основатель и директор Стоматологического колледжа №1, глава Ассоциации гигиенистов стоматологических

