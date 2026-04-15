«Жизнь станет легче»: Невролог оценил идею включить в ОМС препараты от «болезни аристократов»

Мигрень традиционно считают «болезнью аристократов» — и на то есть причина. Невролог Александр Комаров в беседе с Life.ru объяснил, что причиной приступов являются сложный интеллектуальный труд, недосып и ментальные перегрузки. То есть им подвержены те, кто много работает головой. А ещё он прокомментировал предложение включить в ОМС препараты от мигрени.

Мигрень — это не болезнь, а функциональное состояние. Один из факторов провокации — недосыпание, ментальная и психологическая перегрузка. Именно поэтому есть мнение, что мигрень — болезнь аристократов, интеллектуалов, которые много работают. Александр Комаров Врач-невролог

Обычный приступ длится 4–6 часов, редко до суток. Если дольше — это уже мигренозный статус, требующий госпитализации. Но и стандартную мигрень врач не советует терпеть на ногах: тяжёлая головная боль с тошнотой и рвотой — законное основание для больничного на один день.

«Это как болезненные менструации — женщина имеет право взять больничный. Здесь то же самое», — пояснил Комаров.

Среди профилактических методов: диета без продуктов-провокаторов, режим труда и отдыха, закаливание и диспансерный учёт с назначением препаратов — триптанов или новых отечественных средств, которые быстро снимают приступ. Отдельно невролог высказался о дорогостоящей терапии, которую предлагают включить в ОМС. Один укол может стоить около 25 тысяч рублей. Если колоть 3–4 месяца по уколу в месяц, выходит примерно 100 тысяч.

«Если инициатива вступит в силу — будет замечательно, а жизнь станет легче», — поддержал идею врач.

Напомним, миллионы россиян с тяжёлой формой мигрени не могут получить современное лечение, поскольку препараты нового поколения стоят сотни тысяч рублей в год и не входят ни в систему ОМС, ни в льготные перечни. В Госдуме хотят изменить ситуацию — зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, что направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко запрос с тремя конструктивными предложениями, в том числе о включении нужных лекарств в систему обязательного медицинского страхования. Мы попросили врача-акушера-гинеколога оценить эту инициативу: он назвал её абсолютно правильной и даже необходимой.