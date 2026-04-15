Укол за 25 тысяч станет бесплатным? Почему супердорогие лекарства от мигрени должны войти в ОМС

Инициатива Госдумы по введению дорогих и современных лекарств от мигрени в программу обязательного медицинского страхования является правильной и необходимой. Своё мнение в беседе с Life.ru высказал врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

От мигрени есть препараты разных поколений. Моноклональные антитела — это одно из самых последних поколений, и они самые дорогие. Но их как раз и предлагают включить в федеральную программу для дорогостоящих препаратов. Инициатива хорошая, я поддерживаю её полностью. Проблема в том, что препараты последнего поколения очень дорогие: один месячный укол — около 25 000 рублей. Есть альтернативы на три месяца, но там выходит 50–60 тысяч. Борис Лордкипанидзе Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач – акушер-гинеколог

По словам эксперта, мигрень — это заболевание сложного генеза, которое трудно поддаётся терапии. Пациенты в большом проценте случаев выпадают из трудового процесса, им нужны больничные и лечение. Однако группа страдающих довольно многочисленна, что повлечёт серьёзные траты из федерального бюджета. Поэтому Лордкипанидзе предлагает ввести фармако-экономический анализ. Он заключается в том, чтобы взять исследуемую группу, посмотреть, какой процент не поддаётся обычному лечению, и разработать жёсткие критерии для назначения дорогих препаратов.

«Что касается серьёзности заболевания — это не инвалидизирующая, но объективно десоциализирующая болезнь. В период обострения люди надолго выпадают из социальной жизни, работы, сильно снижается качество жизни», — отметил специалист.

Что касается беременных, то, по данным исследований, у многих из них частота приступов снижается из-за изменения гормонального фона, а после родов приступы либо значительно сокращаются, либо проходят вовсе. По этой причине их не выделяют в отдельную категорию именно по мигрени. Тем не менее данное заболевание, как и многие другие, требует медицинского подхода, резюмировал эксперт.

Напомним, что депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш направил инициативу, чтобы россияне с тяжёлыми формами мигрени могли получить лечение по ОМС. По его словам, данному недугу подвержено до 15% населения, а пик заболеваемости приходится на возраст 18–49 лет — наиболее экономически активный период. При этом препараты показывают положительную динамику: у 68% пациентов снижается количество дней с головной болью, а у 20% приступы полностью исчезают на время действия терапии.