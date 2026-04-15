В ГД обратили внимание на мигрень и призвали дать людям бесплатные лекарства

Миллионы россиян с тяжёлой мигренью не могут получить современное лечение. Препараты нового поколения стоят сотни тысяч рублей в год и не входят ни в систему ОМС, ни в льготные перечни. В Госдуме предложили изменить ситуацию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш рассказал Life.ru, что в парламент поступают сотни обращений от граждан с тяжёлыми формами мигрени. Люди не могут получить препараты на основе моноклональных антител, которые позволяют контролировать болезнь, из-за их высокой стоимости и отсутствия господдержки.

Фактически люди оказываются вне системы государственной поддержки, хотя речь идёт о значимом социально-экономическом факторе, влияющем на производительность труда и качество жизни миллионов граждан. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

При этом мигренью страдают до 15% населения, а пик заболеваемости приходится на возраст 18–49 лет — наиболее экономически активный период. При хронической форме, когда головная боль возникает более 15 дней в месяц, человек становится практически нетрудоспособным.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, которое есть в распоряжении Life.ru, депутат подчеркнул, что мигрень — это не эпизодическое недомогание, а хроническое неврологическое заболевание, входящее в число ведущих причин утраты трудоспособности в мире.

«В Российской Федерации эта патология по-прежнему недооценивается, что приводит к недостаточному вниманию со стороны системы здравоохранения», — говорится в документе.

Препараты на основе моноклональных антител (например, фреманезумаб) зарегистрированы в России и широко применяются за рубежом. По данным клинических исследований, у 68% пациентов снижается количество дней с головной болью, а у 20% приступы полностью исчезают на время действия терапии.

Депутат направил в Минздрав три предложения:

Первое — включить препараты от тяжёлой мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий», которая финансируется из федерального бюджета.

Второе — разработать чёткие критерии, при которых пациентам с хронической мигренью будет положено бесплатное лечение или оформление инвалидности.

Третье — провести всероссийское исследование распространённости мигрени, чтобы оценить её реальный экономический ущерб.

«Хроническая мигрень — это не просто головная боль, а потерянная карьера, разбитые семьи и люди, выпавшие из активной жизни. Игнорировать эту проблему больше нельзя. Миллионы граждан ждут решений», — резюмировал Панеш.

