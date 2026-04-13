Не верьте только дате на коробке: Профессор раскрыл, как по внешнему виду вычислить испорченное лекарство

Проверять лекарства только по сроку годности недостаточно. На безопасность влияет и внешний вид препарата. Об этом Life.ru рассказал профессор кафедры терапии с курсом клинической фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

На упаковках лекарственных препаратов указывается срок годности — это гарантия того, что в течение определённого времени препарат будет безопасен и эффективен при соблюдении условий хранения. После этой даты производитель не может отвечать за качество лекарства, так как его свойства могут измениться. Владимир Попов профессор кафедры терапии с курсом клинической фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ, врач-клинический фармаколог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», доктор медицинских наук

Попов пояснил, что ключевое значение имеет стабильность препарата. Речь идёт о способности сохранять свойства на протяжении всего срока. Для этого лекарства проходят испытания, где специалисты проверяют состав, примеси, физические и химические параметры, а также микробиологическую чистоту.

«Наиболее удачный эксперимент идет в рекомендации по хранению при определенной температуре, влажности и свету. Несоблюдение этих рекомендаций приводит к преждевременной порче лекарственного препарата», — добавил врач.

Эксперт отметил, что домашних тестов для проверки нет. Он советует внимательно осматривать препарат. Таблетки и капсулы могут менять цвет, крошиться, склеиваться или пахнуть иначе. Растворы и сиропы мутнеют, дают осадок или даже газообразование. Мази и кремы могут расслаиваться и менять текстуру.

Попов добавил, что лекарство лучше сразу выбросить, если его хранили неправильно. Речь идёт о случаях, когда препарат держали вне холодильника, перегревали, замораживали или оставляли под солнцем. Также можно проверить препарат через сервис «Честный знак» и убедиться, что серия не изъята из оборота.

