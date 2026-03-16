«‎Зачем переплачивать?» Идея продавать таблетки в аптеках поштучно получила поддержку

Инициатива депутата Владимира Плякина о введении в аптеках поштучной продажи таблеток нашла поддержку в Союзе пенсионеров. Председатель организации Валерий Рязанский заявил Life.ru, что в этом предложении есть «рациональное зерно», особенно для пожилых людей, вынужденных тратить значительные суммы на медикаменты.

По его мнению, нововведение решит сразу две проблемы. Во-первых, это избавит россиян от захламления домашних аптечек, где скапливаются остатки лекарств, которые в итоге приходится выбрасывать по истечении срока годности. Во-вторых, поштучная продажа позволит существенно сэкономить.

«Многие препараты, например, от холестерина или сосудистые, стоят далеко за 5–6 тысяч рублей. Если на курс лечения нужно меньше таблеток, чем в упаковке, зачем переплачивать?» — пояснил глава Союза пенсионеров.

При этом он подчеркнул, что отпуск лекарств поштучно должен проходить под строгим контролем. Рязанский настаивает, что продажа должна осуществляться строго по рецепту врача с чётким указанием курса лечения и дозировки. Ответственность за соблюдение условий хранения должна лечь на аптечных работников.

«Целесообразность в этом есть, но всё должно быть зафиксировано и правильно организовано», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин выступил с законодательной инициативой, предложив Минздраву обязать аптеки продавать лекарства поштучно. В беседе с Life.ru парламентарий пояснил, что такая мера поможет россиянам экономить на лекарствах и уменьшить объём выбрасываемых просроченных медикаментов.