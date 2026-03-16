Штучный товар: В Госдуме придумали, как россиянам сэкономить в аптеках

Депутат Государственной думы Владимир Плякин обратился в Минздрав с инициативой законодательно закрепить обязанность аптек продавать лекарства поштучно по требованию покупателя. В беседе с Life.ru он пояснил, что такая мера позволит гражданам существенно экономить на медикаментах и сократить количество неиспользованных и просроченных препаратов.

По словам парламентария, сейчас аптеки, как правило, продают лекарства только целыми упаковками. Из-за этого пациенты нередко вынуждены покупать больше таблеток, чем требуется для курса лечения.

Например, в упаковке может быть 28 таблеток, а пациенту назначен курс на 30 дней. В итоге человеку приходится покупать вторую упаковку ради двух-трёх таблеток, что приводит к лишним финансовым затратам. Владимир Плякин Депутат Государственной Думы

Депутат предлагает разрешить отпуск лекарственных препаратов блистерами или ампулами без нарушения первичной упаковки. По его мнению, это позволит пациентам покупать ровно то количество медикаментов, которое необходимо для полного курса лечения.

Кроме того, такая мера может сократить количество просроченных лекарств, которые остаются в домашних аптечках и впоследствии выбрасываются.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года продажи препаратов от простуды в России почти удвоились по сравнению с прошлым годом — спрос вырос на 94%. Похожая динамика наблюдалась и у снотворных препаратов: их стали покупать примерно на 70% чаще.