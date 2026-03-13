«Сахарная» паника: В Госдуме пресекли тревогу вокруг лекарств от диабета

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что новости о возможном пересмотре подхода к выдаче препаратов пациентам с сахарным диабетом не означают отмену льготного обеспечения. По его словам, поводов для паники нет.

В беcеде с Life.ru парламентарий подчеркнул, что пациенты с таким диагнозом получают лекарства по закону независимо от наличия инвалидности, её группы и других факторов.

Никто не собирается лишать какие-то категории льготников положенных препаратов Амир Хамитов депутат Госдумы

Собеседник Life.ru пояснил, что обсуждаемая инициатива касается не отказа от лечения, а экономической целесообразности при определении приоритетных групп. При этом, по его словам, этот критерий не должен подменять медицинские показания.

«Все категории пациентов, которым показана терапия, продолжат получать необходимое лечение и лекарственное обеспечение», — отметил депутат, добавив, что конечной целью здравоохранения остается именно забота о здоровье человека.

Поводом для обсуждения стали заявления специалистов НМИЦ эндокринологии, которые предложили в первую очередь обеспечивать современными препаратами трудоспособных пациентов с диабетом II типа, имеющих сердечно-сосудистые и почечные осложнения и при этом не получающих льготные лекарства. По оценкам экспертов, таких пациентов более 105 тысяч, однако в перспективе речь может идти примерно о миллионе человек. Сейчас, как отмечали специалисты, средств на обеспечение всех нуждающихся современными сахароснижающими препаратами пока не хватает.

Хамитов раскритиковал попытки разгонять тему через «жареные» заголовки. По его словам, сеять тревогу среди людей, которые и без того переживают из-за своего здоровья, недопустимо.

Лечение диабета в России: справка

В России помощь пациентам с сахарным диабетом строится вокруг регулярного диспансерного наблюдения, лекарственной терапии, контроля осложнений и обучения в специальных «школах диабета». С 2025 года эти меры объединены в федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», цель которого — повысить доступность и качество помощи и увеличить продолжительность жизни пациентов. Минздрав указывает, что в рамках проекта ежегодно не менее 820 тысяч человек должны проходить обучение в «школах диабета», а региональные программы по диабету утверждены во всех 89 субъектах страны. Отдельный акцент сделан на современных технологиях контроля заболевания: ежегодно системами непрерывного мониторинга глюкозы планируется обеспечивать более 56 тысяч детей и свыше 52,5 тысячи беременных женщин с диабетом. Ранее правительство также направило регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение детей с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы

