Эндокринологи предложили выдавать льготные лекарства от диабета по новым правилам

Ученые НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова предложили изменить подход к льготному лекарственному обеспечению, рекомендовав в первую очередь выдавать современные препараты трудоспособным пациентам с сахарным диабетом II типа. Об этом директор Института диабета Марина Шестакова рассказала на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске, сообщают «Ведомости».

Эндокринологи выделили 105 тысяч россиян до 60 лет с сердечно-сосудистыми и почечными патологиями, у которых нет инвалидности. Шестакова пояснила: реально нуждающихся гораздо больше — около миллиона из 5,5 миллиона диабетиков, но средств на всех в бюджете не хватает. Экономически оправдано вкладываться в сохранение трудоспособности, поэтому выбраны самые активные пациенты. В дальнейшем врачи планируют расширять критерии. В приоритете — больные с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), хронической болезнью почек (ХБП) и заболеваниями периферических артерий.

Как заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, точно оценить затраты на терапию проблематично — мешает разнообразие протоколов лечения и применяемых препаратов. При этом эксперт акцентировала: инвестиции в медицину полностью себя оправдывают, поскольку позволяют людям восстанавливать здоровье и возвращаться к полноценной трудовой деятельности.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев напомнил: инвалиды получают лекарства по госгарантиям, а остальные пациенты — по региональным программам, но доступность терапии везде разная. Он добавил, что люди жалуются на перебои в поставках из-за задержек закупок. Координатор программ ВСП Наталья Бабкова сообщила: больным часто приходится покупать лекарства самим. По данным организации, 10% пациентов с ХБП из приоритетной группы тратят на это более 30% месячного дохода, а 2% — больше половины.

В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что право на льготные лекарства для диабетиков закреплено постановлением Правительства и не зависит от инвалидности. Регионы сами формируют перечни препаратов, но он должен быть не меньше перечня ЖНВЛП. В ведомстве заверили, что обеспеченность препаратами составляет 7,4 месяца, и посоветовали при сбоях обращаться на горячую линию Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минздрава выдавать антидепрессанты некоторым категориям россиян бесплатно или с частичной оплатой. В своём обращении парламентарии указали, что своевременная терапия позволит быстрее вернуть людей к полноценной жизни и труду.