Даже чай может всё испортить: Как напитки «ломают» действие таблеток

Многие уверены: если под рукой нет воды, таблетку можно запить чем угодно — чаем, соком или даже молоком. Однако такая привычка может изменить действие лекарства и снизить его эффективность. Директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова объяснила в беседе с Life.ru, что для приёма большинства препаратов лучше всего подходит обычная питьевая вода.

Обычно рекомендуют запивать лекарства чистой питьевой водой. Она не вступает в химические реакции с большинством препаратов и не влияет на их абсорбцию. Оптимальный объём жидкости для запивания таблеток — около 200–250 мл, если в инструкции к препарату не указано иное. Такой объём обеспечивает достаточное увлажнение таблетки и её беспрепятственное прохождение по пищеводу, а также способствует нормальному усвоению действующего вещества. Валентина Милованова Директор по маркетингу "Озон Фармацевтика"

При этом другие напитки могут взаимодействовать с лекарствами иначе. Эксперт предупреждает, что молоко подходит лишь для ограниченного числа препаратов, например жирорастворимых витаминов. С антибиотиками тетрациклинового ряда его сочетать крайне нежелательно, поскольку оно может снижать их эффективность. Кроме того, молоко не рекомендуется использовать при приёме антацидов и лекарств в оболочке, так как может повлиять на её целостность.

Соки, включая свежевыжатые, также способны вступать в неожиданные реакции с лекарственными средствами. Содержащиеся в них активные вещества иногда вызывают аллергические реакции и могут усиливать побочные эффекты препаратов. Особенно осторожно стоит сочетать соки с лекарствами от изжоги и гормональными контрацептивами.

Кофеин, содержащийся в кофе, может взаимодействовать с рядом лекарств. Танин, присутствующий в чае, способен влиять на абсорбцию препаратов и снижать их эффективность.

Не лучшим вариантом для запивания таблеток считается и газированная или минеральная вода. Газы и минеральные компоненты могут изменять кислотность желудочного сока, взаимодействовать с действующими веществами лекарств и влиять на работу пищеварительной системы, что в итоге отражается на скорости и качестве усвоения препарата.

«В любом случае перед приёмом лекарств важно внимательно читать инструкцию, где указаны рекомендации по их применению: с какой жидкостью препарат можно принимать, а с какой — нет. При сомнениях лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом», — подчеркнула специалист.

