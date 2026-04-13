В России увеличили норматив на лекарства льготникам: сколько теперь заложено на человека

В России увеличили размер ежемесячных бюджетных расходов на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Новый норматив установлен на уровне 1400,7 рубля на одного человека. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, пишет ТАСС.

До изменения показатель составлял 1326,4 рубля. Индексация достигла 5,6 процента. Документ предусматривает применение обновлённого норматива задним числом — начиная с 1 февраля 2026 года.

Этот показатель используется при расчёте средств, которые выделяются на предоставление государственной социальной помощи. Речь идёт о выдаче лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам врачей, а также о поставках специального питания для детей-инвалидов.

Ранее эндокринологи предложили выдавать льготные лекарства от диабета по новым правилам. По их мнению, в первую очередь выдавать современные препараты трудоспособным пациентам с сахарным диабетом II типа.