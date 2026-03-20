Язва и инсульт: Методы лечения мигрени из Сети могут быть смертельно опасны

В Московской области кратно вырос спрос на лекарства от мигрени. Как пишет Mash, на фоне сильных магнитных бурь, коими отметились первые два месяца 2026 года, доверчивые граждане стали пользоваться опасными советами из Сети, чтобы избавиться от головных болей.

Проблемы начались 19 марта, когда метеозависимые бросились штурмовать аптеки, но некоторые повелись на посты блогеров в Интернете. Среди самых популярных методов — травяные сборы, холодный душ и обтирания спиртом. При этом есть и опасные советы — например, смешать обезболивающий препарат и энергетиком. Врачи предупредили, что подобные эксперименты могут закончиться очень пагубно, вплоть до язвы.

Другой бредовый совет — погрузить ноги в горячую воду и наложить холодное полотенце на шею. Это смертельно опасно и может вызвать ишемический инсульт. Единственный препараты, которые помогают от мигрени, — триптаны. Но их продают только по рецепту.

Поэтому врачи призывают обращаться в больницу, если состояние во время магнитных бурь сильно ухудшилось. «Народные рецепты» лучше оставить в стороне.