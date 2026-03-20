Ночью на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря

Ночью к Земле приблизился поток солнечной плазмы, который приведёт к сильнейшей за последние два месяца магнитной буре. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем телеграм-канале.

«Около 04:00 по московскому времени на графиках солнечного ветра появились первые явные признаки прихода выброшенной плазмы к орбите Земли. Запоздание по сравнению с прогнозом составило около пяти часов. Магнитосфера пока не среагировала, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени», — отметили учёные.

По их прогнозу, к планете до конца недели придёт от двух до трёх выбросов, что вызовет магнитные бури уровня G2–G3. Общая продолжительность возмущений может достигать шести суток. Они также предупредили о новой волне солнечных вспышек на следующей неделе, когда на обращённой к Земле стороне Солнца появятся несколько групп пятен, способных усилить геомагнитную активность.

Таким образом, в ближайшие дни люди могут ощущать последствия воздействия солнечных выбросов, а специалисты советуют быть внимательными к здоровью и электронным приборам.

Ранее Life.ru рассказывал, что ожидаемая сегодня магнитная буря, вероятно, затянется и продлится до середины пятницы. Эксперты утверждают, что возмущение магнитосферы будет вызвано несколькими факторами: помимо облака плазмы, на Землю окажет воздействие поток солнечного ветра.