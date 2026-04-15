Требуется инвалидность: Депутаты ГД поддержали идею включить дорогие лекарства от мигрени в ОМС

Лекарства от мигрени могут попасть в перечень бесплатных и выдаваться по ОМС, если будет признано, что заболевание действительно имеет тяжёлые последствия. В Госдуме оценили соответствующую идею. Депутат Татьяна Соломатина в беседе с Life.ru напомнила, что зачастую человек с мигренью не способен даже выйти на работу.

Мигрень — это достаточно серьёзное заболевание, которым страдают в основном интеллектуальные женщины детородного периода. Иногда оно действительно приводит к тому, что люди не могут работать и выполнять свои обязанности: 2–3 дня они вынуждены лежать в тёмной комнате с закрытыми шторами и дикими головными болями. Татьяна Соломатина Депутат ГД РФ

Есть виды мигрени, которые вызывают настолько серьёзные отклонения, что, возможно, требуется и инвалидность, допустила парламентарий. Мигрень с каждым годом лечится всё лучше, хотя сотню лет назад человечество не знало, как реагировать и на сахарный диабет. Медицина развивается и идёт вперёд.

Сейчас появились препараты — уколы от мигрени, которые снижают частоту приступов. Именно их предлагается включить в федеральную программу. Если лекарство прошло все проверки, то его можно добавить в перечень предоставляемых бесплатно, почему бы и нет, отметила депутат.

«Я вообще за то, чтобы мы всё лечили бесплатно», — сказала она. А депутат Госдумы Юлия Дрожжина напомнила, что препарат от мигрени производится в России.

Знаю, что в России разработали собственный препарат от мигрени с полным циклом производства внутри страны — это, безусловно, хорошая новость. Закрывается вопрос и лекарственной безопасности, и доступности терапии для пациентов. Когда препарат производится здесь, проще выстраивать поставки, контролировать наличие и не зависеть от внешних обстоятельств. Юлия Дрожжина Депутат ГД РФ

Что касается идеи включить современные препараты от мигрени в федеральную программу помощи, здесь всё не так однозначно, добавила Дрожжина. Помогать людям с мигренью, конечно, нужно — для многих это тяжёлое состояние, которое серьёзно влияет на жизнь и работоспособность, но перед такими решениями нужна большая подготовительная работа: анализ реальной потребности, затрат, логистики, критериев назначения и очерёдности в рамках всей системы здравоохранения.

При этом программа бесплатной медицинской помощи постепенно расширяется: туда уже входят новые направления, связанные с онкопрофилактикой, репродуктивными технологиями, ранней диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний. А значит, ситуация с лечением мигрени может тоже измениться, заключила Дрожжина.

Напомним, миллионы россиян с тяжёлой мигренью не могут получить современное лечение. Препараты нового поколения стоят сотни тысяч рублей в год и не входят ни в систему ОМС, ни в льготные перечни. В Госдуме предложили изменить ситуацию.