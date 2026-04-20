Запущенные зубы могут довести до инфаркта и инсульта
Врач Давидян: Проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Воспалительные заболевания полости рта могут негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы организма, предупредил врач-стоматолог, хирург, имплантолог и пародонтолог Арам Давидян. По его словам, бактерии проникают в кровь через повреждения тканей дёсен и провоцируют формирование опасных недугов.
Среди серьёзных осложнений эксперт выделил развитие атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта. Патогены участвуют в образовании холестериновых бляшек и увеличивают риск образования тромбов. Особенно опасным заболеванием является инфекционный эндокардит, поражающий внутреннюю оболочку сердца, которое часто выявляют поздно из-за схожести симптомов с другими недугами.
Своевременное лечение зубных болезней существенно снижает вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами. Для профилактики рекомендуется сбалансированное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, уменьшение потребления сладкой пищи, регулярное питьё воды, отказ от вредных привычек вроде табака и алкоголя.
«Также необходимо ежедневно чистить зубы, правильно выбирать аксессуары для ухода и гигиенические средства и регулярно проводить стоматологическую гигиену, устраняя бактериальный налет», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
Ранее россиянам рассказали, как нужно чистить зубы, чтобы забыть дорогу к стоматологу. Кроме того, врач предупредил о рисках «дешёвого» лечения корневых каналов зубов.
