Жара и холод убивают: Учёные выяснили, как погода бьёт по сердцу

Польские исследователи пришли к выводу, что экстремальные погодные условия — как жара, так и холод — увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.

Анализ охватил более 8 млн человек за период с 2011 по 2020 год. За это время было зарегистрировано более 573,6 тысячи серьёзных сердечно-сосудистых событий, около 377,4 тысячи смертей от болезней сердца и сосудов, а общее число умерших превысило 831,2 тысячи.

Выяснилось, что жара действует быстро: в дни температурных пиков число сердечных событий увеличивается почти на 7,5%, а смертность — почти на 10%. Холод, напротив, даёт отсроченный, но более длительный эффект.

Дополнительный фактор риска — загрязнение воздуха. Некоторые вещества усиливают негативное воздействие как жары, так и холода, повышая вероятность серьёзных осложнений.

Отдельно отмечается, что около 13% сердечно-сосудистых смертей могут быть связаны с плохим качеством воздуха. Особенно уязвимыми оказались женщины и люди младше 65 лет. Эксперты предупреждают, что с изменением климата такие риски будут только расти, а экстремальные погодные явления станут происходить чаще.

