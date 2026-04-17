Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 05:46

Апельсины против инсульта? Учёные нашли неожиданный защитный эффект

Обложка © Life.ru

Соединения, содержащиеся в цитрусовых фруктах, способны защищать мозг при ишемическом инсульте. К такому выводу пришли исследователи, изучившие действие флаванонов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Учёные проанализировали данные о природных веществах, которые присутствуют в апельсинах, мандаринах и других цитрусовых. Выяснилось, что флаваноны помогают уменьшать воспалительные реакции и защищают клетки от окислительного стресса. Кроме того, они поддерживают работу митохондрий, отвечающих за выработку энергии.

Также эти соединения способствуют сохранению гематоэнцефалического барьера — структуры, которая препятствует проникновению вредных веществ в мозг. Отдельно отмечается влияние на процессы гибели клеток. Вещества могут запускать механизмы восстановления, включая аутофагию — систему «очистки» от повреждённых элементов.

Помимо этого, есть данные о том, что такие компоненты улучшают кровоснабжение за счёт стимуляции образования новых сосудов. Исследователи подчёркивают, что эффект может проявляться как напрямую, так и через воздействие на микрофлору кишечника. В перспективе это открывает путь к созданию функционального питания и новых средств для профилактики и восстановления после инсульта.

Неприятный запах изо рта — не из-за желудка: Life.ru выяснил настоящего виновника в 90% случаев
Ранее сообщалось, что проблемы с желудочно-кишечным трактом зачастую формируются из-за повседневных привычек. Гастрит, ГЭРБ, синдром раздражённого кишечника и дисбиоз нередко возникают не сами по себе, а на фоне неправильного режима питания. Серьёзный вред наносит еда всухомятку, а также отказ от полноценного завтрака в пользу кофе и перекусов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar