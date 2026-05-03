Названы 6 признаков остановки сердца у молодых людей

В России внезапная остановка сердца ежегодно убивает 200–250 тысяч человек. Причиной может быть не только инфаркт, но и ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия. Об этом рассказала кардиолог Мария Яковлева, сообщает Главный Региональный.

Особую тревогу вызывают случаи среди молодых — студентов и спортсменов, которые раньше не жаловались на сердце. Шведские учёные изучили почти тысячу случаев внезапной смерти людей от 1 года до 36 лет. Средний возраст погибших — 23 года, большинство — мужчины.

За 18 месяцев до трагедии у многих из них появлялись тревожные симптомы: обмороки, судороги, учащённое сердцебиение, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ. У некоторых были психические расстройства или они принимали психотропные препараты — это могло влиять на сердце.

Доктор Фриск Торелл подчеркнула: такие сигналы нельзя игнорировать. Врачи должны учитывать не только состояние сердца, но и психику пациента. Медики советуют регулярно проверять сердце, особенно молодым людям с высокими физическими нагрузками. При внезапной остановке сердца шансы выжить даже при быстрой помощи — всего около 20 процентов.

Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества. Учёные проанализировали данные больше 8 миллионов человек с 2011 по 2020 год. За это время зафиксировали более 573,6 тысячи тяжёлых сердечно-сосудистых проблем, около 377,4 тысячи смертей от болезней сердца и сосудов, а всего умерло больше 831,2 тысячи человек.