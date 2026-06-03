Забудьте о марафонах! Учёные выяснили, сколько на самом деле нужно тренироваться для продления жизни

Всего полтора-два часа силовых упражнений еженедельно достаточно для существенного снижения риска ухода из жизни раньше срока. Такие данные обнародованы в научном журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM), где были подведены итоги тридцатилетнего наблюдения за состоянием здоровья более 147 тысяч добровольцев.

Авторы работы сопоставили, какое количество времени испытуемые тратили на занятия с отягощениями или на упражнения с массой собственного тела, а также на кардионагрузки вроде бега, плавания или ходьбы. За весь период фиксации показателей специалисты зарегистрировали порядка 36 тысяч летальных исходов, что помогло выявить чёткую взаимосвязь между физической активностью и долголетием.

Самый ощутимый оздоровительный эффект обеспечивали занятия длительностью 1,5–2 часа в неделю (90–119 минут). При таком подходе общая смертность падала на 13%, смертность от патологий сердца и сосудов — на 19%, а от неврологических нарушений — на 27%. Дольше двух часов тренироваться оказалось бесполезно: «здоровьесберегающий бонус» от этого не рос.

Наилучшие показатели зафиксировали в группе, где силовые нагрузки сочетали с регулярной аэробикой. Для таких активных людей вероятность преждевременной кончины была ниже на 45–58% в сравнении с теми, кто вёл сидячий образ жизни, пишет BJSM.

Ранее Life.ru писал, что с возрастом метаболизм замедляется, а суставы теряют подвижность, однако правильные тренировки способны вернуть бодрость. Фитнес-тренер Александр Колосков объяснил, что после 40 лет важно сочетать силовые упражнения, растяжку, работу над балансом и умеренное кардио. Он предупредил, что ключевое значение имеют регулярность, умение слушать своё тело и восстановление, а людям с сидячей работой нужно особо укреплять мышцы кора и ягодиц.